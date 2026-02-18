El reality show más polémico de Telemundo regresa en 2026 con su sexta temporada, el cual promete estar cargada de drama, alianzas inesperadas y momentos virales. Hablamos de La Casa de los Famosos, que se estrenó ayer y ya generó polémica.

21 celebridades provenientes de diversos ámbitos del entretenimiento serán llevadas al extremo al ser vigiladas 24 horas del día, los 7 días de la semana, y competirán por el jugoso premio de 200 mil dólares. Conoce dónde puedes ver este popular programa para que no pierdas ni un detalle de lo que pasa adentro.

¿Quiénes participan en La Casa de los Famosos de Telemundo?

La sexta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo reúne a 21 celebridades provenientes de distintos ámbitos: actores, cantantes, influencers y figuras del espectáculo que, sin dudad, aportarán drama y risas al programa.

Ellos son:

Lupita Jones Kunno Jailyne Ojeda Laura Zapata Caeli Kenny Rodríguez Josh Martínez Fabio Agostini Zoe Bayona Stefano Piccioni Julia Argüelles Celinee Santos Yoridan Martínez Vanessa Arias Kenzo Nudo Curvy Zelma Eduardo Antonio “El Divo” Horacio Pancheri Oriana Marzoli Sergio Mayer Laura G

Aunque en un inició se pensó que Yina Calderón sería competidora de La Casa de los Famosos de Telemundo, durante el estreno del reality la televisora anunció a la influencer como panelista, lo que originó críticas en redes sociales, ya que el público esperaba con ansias su participación.

La Casa de los Famosos Telemundo 2026: ¿Dónde ver?

La transmisión oficial de La Casa de los Famosos se realiza a través de Telemundo, donde podrás ver las galas en vivo que se emiten de lunes a viernes y los domingos en horario estelar.

El estreno del reality se llevó a cabo el martes 17 de febrero a las 6:00 pm (hora de Ciudad de México), y desde entonces los seguidores pueden disfrutar de la convivencia diaria de los actores e influencers que forman parte de esta edición.

Además de la señal televisiva, el LCDLF ofrece contenido exclusivo en plataformas digitales como Peacock. Los fanáticos pueden acceder a transmisiones 24/7 mediante el sitio oficial de Telemundo y sus aplicaciones móviles, así como seguir clips y momentos destacados en redes sociales como Instagram, TikTok y Youtube.

De este modo el público podrá mantenerse atento a cada movimiento dentro de la casa más vigilada de la televisión hispana.

La conducción está nuevamente a cargo de Jimena Gállego y Javier Poza, quienes guiarán las galas semanales y las dinámicas de nominación y expulsión.