Caeli es confirmada para La Casa de los Famosos 2026

Una de las pioneras del contenido digital en México y una de las youtubers más reconocidas de habla hispana llega a La Casa de los Famosos 2026. Se trata de Caeli, quien fue confirmada por Telemundo hoy como participante del reality.

Los millones de fans de la influencer, llamados Caelikers, desde ya se ponen la camiseta para apoyarla y comentan que esperan que gane el millonario premio de la competencia.

Caeli, de 36 años, es una de las habitantes de La Casa de los Famosos 2026, así lo confirmó Telemundo este miércoles a través de redes sociales.

“Sin filtros. Sin miedos. Sin pausa. Caeli viene lista para brillar en #LCDLF6 el martes 17 de febrero 7PM/6C por Telemundo y Peacock", escribió la televisora en Instagram, junto a una foto de la mexicana.

Caeli, por su parte, también confirmó su participación en el programa publicando un video donde se le ve creando un vestido color morado y, luego, modelando el atuendo.

“Y este vestido es porque quiero anunciarles que estoy confirmada para La Casa de los Famosos Telemundo”, expresó la influencer mexicana mientras festejaba.

Además, hizo un llamado a sus fans para que la apoyen mientras esté en el reality: “Ahí nos vemos Caelikers, vamos con todo el power”.

¿Quién es Caeli, participante de La Casa de los Famosos 2026?

Caeli, cuyo nombre real es Patricia Caeli Santaolalla López, es una de las pioneras del contenido digital en México y una de las youtubers más reconocidas de habla hispana. Nació el 2 de febrero de 1990 en México.

Inició su carrera en YouTube en 2010 con su canal Caelike, donde compartía vlogs humorísticos, parodias y consejos de estilo. Su carisma y espontaneidad la llevaron a acumular más de 15 millones de suscriptores, convirtiéndose en una de las creadoras más influyentes de la plataforma.

Además de su éxito digital, estudió idiomas en la universidad y ha trabajado como presentadora y actriz ocasionalmente; apareció como extra en la serie Skimo de Nickelodeon.

Caeli ha conducido los Kids’ Choice Awards México, La Voz Kids de Telemundo, en 2015, y participó como invitada especial en La Academia de TV Azteca, en 2024.

¿Quiénes son los participantes de La Casa de los Famosos 2026?

Hasta el momento, las personalidades que han sido confirmadas como participantes de La Casa de los Famosos 2026 son: