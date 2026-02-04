Telemundo confirmó este miércoles la participación de la actriz mexicana Laura Zapata en la sexta edición de La Casa de los Famosos, uno de los reality shows más comentados de la televisión hispana.

Esta noticia ha generado gran expectativa entre los seguidores del programa, quienes anticipan que la presencia de la famosa aportará mucha polémica, carácter y momentos memorables dentro de la casa. La actriz se suma a la lista de celebridades que competirán por el premio y la atención del público este 2026.

Laura Zapata ha participado en otros realities como TopChef VIP y MasterChef Celebrity, donde ha destacado por tener una personalidad fuerte que la ha conducido al éxito y la controversia.

TE RECOMENDAMOS: Te contamos Kunno es el segundo confirmado para La Casa de los Famosos 2026

Laura Zapata es confirmada para La Casa de los Famosos 2026

Este miércoles 4 de febrero, Telemundo confirmó que Laura Zapata será una de las celebridades que participarán en La Casa de los Famosos 2026. A través de redes sociales, la televisora escribió: “Icónica e imponente. Laura Zapata está lista para #LCDLF6 el martes 17 de febrero a las 7PM/6C por Telemundo y Peacock".

¿Quién es Laura Zapata?

Laura Zapata es una actriz mexicana que nació en 1956, es hermana de la cantante Thalía y parte de una familia vinculada al espectáculo. Sus hermanas son Ernestina, Gabriela y Federica Sodi, quienes también han tenido un papel destacado en el ámbito público.

La famosa de 69 años inició su carrera en la televisión en la década de los setenta y rápidamente se volvió una de las villanas más emblemáticas de las telenovelas mexicanas. Entre sus papeles más recordados destacan sus actuaciones en Esmeralda, Rosa Salvaje y Cielo Rojo.

En un video publicado por Telemundo para promocionar La Casa de los Famosos 2026, la actriz dice con firmeza: “Yo, Laura Zapata vengo con todo a la nueva temporada de La Casa de los Famosos. No vengo a pedir permiso, vengo a ocupar mi lugar”.

Estas primeras declaraciones de la intérprete han causado mucha emoción entre los fans del programa, quienes también esperan que Laura hable a fondo de su distanciamiento con Thalía.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos 6 de Telemundo y dónde ver?

La sexta temporada de La Casa de los Famosos está programada para estrenarse el 17 de febrero de 2026 a través de Telemundo. El reality se transmitirá en horario estelar y contará con la conducción de Javier Poza y Jimena Gállego, quienes han acompañado al público en ediciones anteriores.

Hasta el momento, las personalidades que han sido confirmadas para esta edición son: