Kunno es el segundo confirmado para La Casa de los Famosos 2026

Kunno fue confirmado como participante de La Casa de los Famosos 2026, reality show que año con año conquista la televisión latina y en esta ocasión ha arrancado sus revelaciones con todo, al dar a conocer al influencer y a Lupita Jones como los primeros revelados de la temporada.

La Casa de los Famosos 2026 llegará este martes 17 de febrero a la señal de Telemundo y fue el propio Kunno quien grabó un video donde la jefa le hablaba para darle la noticia y él a modo de celebración realizaba su icónica caminata.

“Auténtico y polémico, @papikunno viene sin filtros a La Casa. ¿Será cierto?“, decía la descripción de la publicación oficial de las cuentas del programa que mostraban su cartel de revelado.

El anuncio desató diversas reacciones en redes sociales, desde quienes le mostraron su apoyo hasta las personas que aseguran que el famoso terminará por ser cancelado, pues es una figura polémica que divide opiniones.

Algunas reacciones fueron:

"Lo van a funar más que nunca“.

"Siempre tiene que haber un primer eliminado…"

“OMG desde ahorita mi fav”.

“Obvio Team Kunno”.

“Kunno representando a México”.

¿Quién es Kunno?

Kunno es de Monterrey, Nuevo León y nació el 8 de mayo del 2000. La estrella de redes sociales alcanzó la fama por medio de su cuenta de TikTok, donde tiene más de 33 millones de seguidores.

Se hizo viral en el 2020 por su “caminata”. También ha conseguido más de 6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram papikunno, donde acostumbra compartir fotos luciendo maquillaje.

En el pasado ha enfrentado diversas polémicas, lo que lo ha convertido en un personaje criticado, como cuando se reveló que cobraba por saludos o más recientemente, por su relación tan cercana con Ángela Aguilar.

A pesar de las críticas que ha recibido en el pasado, Kunno se mantiene fiel a su mismo y destaca su manera de expresarse con su vestimenta y apariencia general, siempre brillando y no dejándose llevar por lo negativo.