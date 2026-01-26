Lupita Jones es la primera confirmada para La Casa de los Famosos 2026

Lupita Jones fue revelada como la primera confirmada de La Casa de los Famosos 2026, reality show de Telemundo que llegará a las pantallas el próximo martes 17 de febrero. A solo unas semanas del anuncio, comienza a tomar forma la nueva edición del programa de telerrealidad.

“La reina madre dijo que sí. Lupita Jones trae elegancia, carácter y puro glamour“, celebró el anuncio oficial que compartió La Casa de los Famosos al mostrar el poster de ella como habitante del exitoso programa que año con año enciende la polémica.

Antes del anuncio, se compartió un breve video donde podíamos ver los pies de la modelo al bajar de un auto y de manera creativa, se subió uno de seguimiento donde con su propia voz confirmaba su participación.

“Sí, estoy confirmada. Sorprendida, pero feliz, nos vemos en La Casa de los Famosos”, celebró en el breve video de apenas unos segundos pero que desató diversas reacciones en redes sociales por parte de los seguidores de la ex Miss Universo.

Algunas de las reacciones de Internautas fueron:

“MamaLu!!!! Esto se va a poner más que bueno“.

“Una reina en la casa”.

“Trazzzzzzzz!!! PA’ que ponga orden!!!!!“.

“Ojalá todos los invitados sean de este mismo calibre“.

“Me gusta: es polémica, frontal y enérgica”.

¿Quién es Lupita Jones?

María Guadalupe Jones Garay nació en Baja California el 6 de septiembre de 1967 y es una actriz, escritora y empresaria mexicana que ganó Miss Universo en 1991, siendo la primera mexicana en obtener el reconocimiento.

Estudió la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas, obteniendo su título profesional en 1989. Además, cursó un postgrado en Administración Industrial en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS) en Mexicali, Baja California.

Fungió como Directora Nacional del concurso Nuestra Belleza México bajo la producción de Televisa desde 1993 hasta 2017, después fundó Mexicana Universal, por lo que por décadas fue la encargada de formar a las mujeres que representaron a México en ediciones anteriores del máximo certamen de belleza.

La mujer ha destacado desde hace años por sus declaraciones fuertes y contundentes mezclada con una gran elegancia que le ha dado muchos fans alrededor del mundo.

En 2023, Lupita Jones quedó fuera de la dirección del certamen de belleza y tomó su lugar Cynthia de la Vega. Desde entonces ha sido bastante crítica con la manera en la que se maneja el concurso, incluso llegando a comentar su desacuerdo con la manera en la que se comporta la actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch.