¿Quién es Jailyne Ojeda? Tercera habitante confirmada de La Casa de los Famosos 2026

Jailyne Ojeda, tercera habitante confirmada de La Casa de los Famosos 2026

Ha comenzado la cuenta regresiva para La Casa de los Famosos 2026 y se han revelado a los tres primeros participantes del programa de telerrealidad. Se tratan de Lupita Jones, Kunno y Jailyne Ojeda.

Algunas personas que no conocen la historia y trayectoria de Jailyne Ojeda desean saber más sobre quién es ella. Aquí te compartimos los detalles sobre la influencer de 28 años de edad que ahora formará parte del reconocido reality show.

Algunas de las reacciones de sus seguidores fueron:

“Muchas felicidades reina hermosa, no me la pienso perder”.

“Te lo mereces”.

“Mi favorita desde ya”.

“Loba, loba”.

“La casa no ha empezado y yo ya siento la adrenalina, me van a matar de tanta emoción“.

¿Quién es Jailyne Ojeda?

La joven nació el 9 de enero de 1998, por lo que acaba de pasar su cumpleaños y solamente en su cuenta de Instagram tiene 14.5 millones de seguidores, siendo una personalidad reconocida en las redes sociales.

Su revelación ocurrió con un video publicado por ella misma en colaboración con Telemundo y La Casa de los Famosos. En el mismo le podemos ver bailando con un vestido rosa muy ajustado que acentuaba sus curvas. Ella baila emocionada y se sacude, pero al detenerse destaca:

“Voy a salir en La Casa de los Famosos”, dice antes de ponerse saltar nuevamente y dejar ver su gran emoción por el proyecto que le abrirá nuevos horizontes.

La modelo ha trabajado para varios clubes nocturnos en Arizona y ha participado en diversas publicidades y videos musicales. También ha sido embajadora de marca de la empresa Fashion Nova.

Ella fundó la empresa de ropa Jailyne Snatched, que vende trajes ajustados para hacer que la cintura femenina pareciera más pequeña. Su otro emprendimiento es Hair By Jailyne, donde vende productos veganos para el crecimiento de todo tipo de cabello.

Tiene un hermano menor llamado Johnny y una hermana menor llamada Alexia Merari. Sus padres son de Sinaloa, México.