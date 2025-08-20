Yosstop estalla contra Caeli y revive vieja rivalidad: ‘Otra vez tienes hambre’ | VIDEO

Caeli y Yosstop se encuentran en el ojo del huracán por una vieja rivalidad que ha salido a flote a raíz de declaraciones entre las dos creadoras de contenido, que ya en el pasado habían tenido problemas que supuestamente, habían quedado resueltos hace solo un par de años.

Todo inició con unas recientes declaraciones de Caeli, que en un video decidió retar a Yosstop a una pelea de box, ahora que los encuentros entre influencers en el ring se han convertido en un tema popular.

La cantante aseguró que “sería épico” ver una pelea de box entre ellas dos. “Necesito que esto pase, ustedes saben que entre ella y yo siempre ha habido rivalidad. Odio, más de ella hacia mi”, recordó.

En ese sentido, la artista recordó una colaboración inesperada que tuvieron y por el que ganaron un premio MTV, dejando ver el éxito que podría haber por el encuentro entre ambas.

Yosstop responde a Caeli

“Ay Caeli, otra vez tienes hambre ¿verdad? No me refiero a hambre de comer, sino de fama, atención, de ser vista. Cada vez que quieres ser relevante hablas de mí“, soltó al inicio de un video que publicó en sus redes sociales.

En ese sentido, Yoss aseguró que “el hambre no se va a saciar con golpes y los golpes no resuelven problemas”, además de asegurar que era ilógico retarla por el daño que le hizo en el pasado. “¿Quieres que me suba al ring y te parta tu madre? ¿Para que cuando te gane puedas ser la forever víctima diciendo que hice cosas que no hice?“, le preguntó.

Yoss asegura que ella le pidió perdón y le dejó claro que no la odiaba, aunque tampoco le caía bien. También menciona que en esa plática Caeli la quiso besar y que besaran al mismo hombre cuando ella se acababa de casar.

“Tienes una distorsión cognitiva de la realidad y eso también te lo dije en persona”, le señaló al recordar que no la acosó de manera constante por años y que lleva años sin hablarle. “Te aprovechaste para hablar de mi en un momento de indefensión [...] pusiste en riesgo mi vida donde me encontraba”, comentó sobre cuando estuvo presa.

Para finalizar, Yoss pidió a Caeli que no la siga mencionando: “Lo único que tengo para ti es desearte cosas buenas en tu vida y se acabó, no tiene sentido que me menciones”, señaló.

¿Qué pasó entre Caeli y Yosstop?

Ambas creadoras de contenido eran bastante reconocidas hace años en los inicios de YouTube en México. Fue en 2021 que Caeli sacó a relucir las situaciones en las que se habría sentido vulnerada por la influencer que en ese momento se encontraba en la cárcel.

En ese entonces, Caeli acusó a Yosstop de hacerle bullying de manera pública por más de 10 años, cosa que la famosa ha negado al mencionar que si bien sí habló mal de la influencer, no se trató de un acoso constante a su persona.