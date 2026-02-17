La Casa de los Famosos 2026: Ellos son TODOS los participantes del reality show

La Casa de los Famosos 2026 ya está aquí y sin duda alguno, lo que todos quieren saber es quiénes son los famosos que se encerrarán por meses en la renovada casa para enfrentar el juicio del público 24/7.

Antes del estreno de La Casa de los Famosos 2026, eran apenas siete los habitantes que fueron confirmados en las redes sociales oficiales del programa, por lo que había muchas dudas de a qué otros artistas podríamos ver.

Ellos son los participantes de La Casa de los Famosos 2026

El polémico ex integrante de Love Island, Kenny Rodríguez, anunció su participación en el reality show y con esto generó mucha especulación, ya que se trata de un famoso bastante polémico.

La famosa creadora de contenido admitió hace un par de años de interés por estar en un proyecto como La Casa de los Famosos y ahora, promete dar entretenimiento con ese toque millenial que necesitaba el programa.

La influencer colombiana Yina Calderon era uno de los nombres más mencionados por el público cuando preguntaban a quién les gustaría ver en el programa. Ella promete ser quien encienda el conflicto con quien encuentre oportunidad.

Laura Zapata promete convertirse en una de las grandes villanas del programa, pues en la televisión mexicana es recordada ampliamente por sus papeles malvados en telenovelas. Además, su personalidad promete choques y encontronazos de infarto.

Jayline Ojeda es una creadora de contenido, empresaria y modelo que ha trabajado para varios clubes nocturnos en Arizona y ha participado en diversas publicidades y videos musicales.

Tras ser confirmado, Kunno se convirtió en tema de conversación, pues es un personaje querido por muchos pero también muy criticado en redes sociales por su amistad con Ángela Aguilar, así como otros momentos por los que lo han cancelado.

Lupita Jones fue la primera participante en ser confirmada para La Casa de los Famosos 2026, una noticia que generó emoción por la personalidad polémica de la ex Miss Universo mexicana.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO