La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México está lista para arrancar este verano de 2026 y ya genera gran expectativa entre los seguidores del reality de TelevisaUnivisión.

Tal como en ediciones anteriores, es seguro que veremos en la pantalla 24/7 a influencers, creadores de contenido y personalidades del mundo de la actuación y la música, por lo que el programa promete convertirse nuevamente en uno de los fenómenos televisivos más comentados del año.

¿Cuándo empieza La Casa de los Famosos México 2026?

De acuerdo con la productora Rosa María Noguerón, el estreno de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México está programado para el verano de 2026, a poco más de dos meses de distancia.

Aunque la fecha exacta aún no ha sido revelada, se confirmó que la transmisión será nuevamente a través de Las Estrellas y plataformas digitales de TelevisaUnivision, además de mantener las galas semanales y la cobertura 24/7 en ViX.

¿Quiénes participarán en La Casa de los Famosos México 2026?

Rosa María Noguerón aseguró hace unos días que el casting está “a punto de cerrarse” y que se busca un elenco variado que combine actores, conductores, influencers y figuras con gran presencia en redes sociales.

Sin embargo, la productora confirmó que Wendy Guevara, Galilea Montijo, Ricardo Margaleff, Diego de Erice y Odalis Ramírez regresarán a La Casa de los Famosos México 2026 como conductores.

La Casa de los Famosos México ı Foto: larazondemexico

Además, la productora mencionó que están en conversaciones con Marie Claire Harp y Nicola Porcella, aunque sus agendas complican la logística.

Ganadores de las ediciones anteriores de La Casa de los Famosos México

Conoce a los participantes de La Casa de los Famosos México que se llevaron el premio millonario tras semanas de convivencia y polémicas dentro de la casa en las tres ediciones anteriores:

Durante la primera edición Wendy Guevara se convirtió en la primera ganadora de la versión mexicana del reality el 16 de agosto de 2023. La influencer de Guanajuato formó parte del Team Infierno, uno de los grupos más populares de la temporada.

Mario Bezares, conductor y figura de la televisión mexicana, fue quien triunfó en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, transmitida en 2024.

Finalmente, el ganador de la tercera edición del programa fue Aldo Támez De Nigris, creador de contenido originario de Monterrey y sobrino de Poncho de Nigris, quien fue parte de la primera temporada de LCDLF México.