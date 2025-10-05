Aldo de Nigris es el ganador de La Casa de los Famosos México 3

Aldo de Nigris se ha convertido en el ganador de La Casa de los Famosos México 3. El influencer regiomontano se convirtió en uno de los favoritos de la audiencia gracias a su sentido del humor y forma de relacionarse lejos de las polémicas.

Aldo gana LCDLF

Este domingo, se llevó a cabo la final de La Casa de los Famosos México, dónde los cinco finalistas se enfrentaron a la decisión final del público respecto a esta tercera temporada del reality show. De este modo, se reveló la victoria de Aldo de Nigris.

.@DeNigris9 llora al ver y recordar sus mejores momentos dentro de #LaCasaDeLosFamososMxً



Si quieres ver el momento COMPLETO, suscríbete ya a @vix y no te pierdas de nada con el 24/7 🔥#LaCasaDeLosFamososMx, GRAN FINAL, disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/9hAmLhepVG — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) October 6, 2025

Si bien en un inicio el público dudaba de él por ser el sobrino de Poncho de Nigris, ya que incluso fue el ex participante quien lo llevó dentro de la casa, a través del tiempo fue mostrando su personalidad.

TE RECOMENDAMOS: Arrasa con todos Dalilah Polanco gana el segundo lugar de La Casa de los Famosos México 3

En ese sentido, la audiencia pasó de criticarlo bastante a que se convirtiera en una personalidad querida por el público, sobre todo por la mancuerna que logró hacer con Abelito dentro del reality show.

También mostró gran afinidad con otros participantes como Aaron Mercury, Alexis Ayala, Mar Contreras y Elaine Haro, aunque siempre dejó clara la intención de permanecer leal a si mismo y una vez eligió equipo, también a ello.

La audiencia lo defendió no solo por convertirse para muchos en el más guapo del programa, junto con Aaron, sino por su personalidad que por muchos fue calificada como leal y genuina. Por ello, se ganó el favor de millones.

No tuvo muchas polémicas dentro del programa, pero sin duda la más grande fue la que tuvo con Mariana Botas cuando para la audiencia, ella lo estaba buscando de manera constante y estaba interesada en él, cosa que después ella negó. Sin embargo, Aldo de Nigris sí tuvo varios ‘shippeos’ dentro de La Casa de los Famosos, siendo los mayores con Elaine Haro y Aaron Mercury.