Dalilah Polanco revela las secuelas de su caída en La Casa de los Famosos México

Dalilah Polanco fue una de las participantes de La Casa de los Famosos México 2025, quien logró mantenerse durante varias semanas dentro del proyecto, no sin antes sufrir una grave caída por la que tuvo que estar inmovilizada por varias semanas.

Durante su participación en La Casa de los Famosos México, Dalilah Polanco apareció con una pierna completamente enyesada, por lo que sus actividades diarias cambiaron. Ahora, a varios meses de haber regresado a casa, la famosa habló sobre su actual estado de salud.

Dalilah Polanco revela que sufre secuelas por su caída en LCDLF

A varios meses de su caída, la mujer reveló que enfrenta algunas secuelas que la han llevado a ser atendida por médicos, aunque la carga de trabajo le ha impedido continuar con sus rehabilitaciones.

“Sí, tengo que confesar que no he seguido con la rehabilitación porque me tienen que romper la fibrosis que se causó y no quiero, en algún momento será, pero ahorita no. Andamos trabajando mucho, estamos en friega y no andamos queriendo ahorita tener un dolor extra”, contó.

La fibrosis es un proceso que se caracteriza por la formación excesiva de tejido conectivo fibroso en un órgano o tejido, como respuesta a una inflamación crónica o una lesión reparativa.

También comentó que no planea someterse a algún tipo de cirugía; más bien, llevará diversas terapias para romper la fibrosis, lo que dejaría su mano y pie inmóviles por un buen rato. Esto la llevaría a tener que hacer una pequeña pausa en su agenda laboral.

El accidente de Dalilah ocurrió cuando los participantes del reality show se encontraban realizando un reto y ella se cayó. Cuando no se pudo levantar, sus compañeros la llevaron al confesionario, donde se siguió un protocolo de atención médica.

Si bien en ese momento la famosa tuvo la oportunidad de abandonar el proyecto, una vez que le enyesaron la pierna decidió continuar y aunque se vio limitada en movilidad, tuvo un buen desempeño en el resto de La Casa de los Famosos México.