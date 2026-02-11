¿Quién es Kenny Rodríguez? Influencer confirmado para La Casa de los Famosos 2026

Esta semana, se confirmó al influencer Kenny Rodríguez como el séptimo habitante confirmado de La Casa de los Famosos 2026, una noticia que si bien emocionó a algunos seguidores del creador de contenido, generó críticas por parte de otros usuarios que lo recuerdan por polémicas. Ahora, te contamos más sobre él.

¿Quién es Kenny Rodríguez?

Kenny Rodríguez fue una estrella revelación por su participación en Love Island USA y ahora debutará en la televisión latina al unirse a La Casa de los Famosos 2026, la exitosa competencia de Telemundo que se estrenará este martes 17 de febrero.

Nacido en Nueva York, el joven es de padres dominicanos y representa sus raíces con orgullo, destacando también por su espíritu competitivo y un fuerte sentido de la sociabilidad en lo que hace.

Cuando estuvo en el programa de citas, Kenny quedó en el tercer lugar junto con JaNa Craig, pues logró conquistar al público por su carisma y personalidad.

A pesar de ello, el hombre no ha estado exento de polémicas e incluso, en redes sociales lo critican severamente, principalmente por su relación con su ex novia JaNa Craig. Estuvieron juntos un año, pero fue ella quien decidió ponerle fin a su relación.

El 29 de julio de 2025, Craig habló sobre la ruptura en su historia de Instagram. “Como saben, Kenny y yo ya no estamos juntos”, escribió. “Por favor, sepan que he visto todas las teorías sobre la ruptura y ninguna se compara con lo terrible, repugnante y decepcionante que es. Descubrir que alguien a quien amabas no es quien creías que era y que la relación que creías estar construyendo no ha sido genuina desde el primer día ha sido realmente devastador”.

Si bien él se defendió, en redes lo señalan a al fecha, principalmente por haber hecho comentarios sobre su entonces pareja, los cuales fueron considerados racistas.

Hasta el momento, los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos 2026 son: