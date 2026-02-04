¿Quién es Johanna Fadul? La participante que fue eliminada de La Casa de los Famosos por comentario racista

Johanna Fadul fue expulsada de La Casa de los Famosos Colombia tras emitir un comentario por el que ha sido tachada de racista. El momento ocurrió durante el posicionamiento, donde la actriz sostuvo un intercambio intenso con un bailarín e influencer conocido como Campanita.

“Tu alma como tu mente están igual de oscuras como tu color de piel”, acusó Johanna Fadul, una comparación que enseguida generó reacciones en redes sociales y provocó la expulsión de la artista en La Casa de los Famosos Colombia.

Desde lo de Israel se les advirtió que Johanna fadul es una ignorante, pero ustedes prefieren defenderla por un personaje que hizo hace mil años, lo que le dijo a campanita es 100% con la intención de ser racista #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol3 pic.twitter.com/efVH86VU8h — Nico (@siganme_nico) February 2, 2026

Al poco tiempo, la mujer recibió las consecuencias de su comentario, pues El Jefe interrumpió la dinámica para dar paso al anuncio sobre la expulsión de la mujer, resaltando la importancia de poner límites tras la expresión discriminatoria.

La mujer no tuvo oportunidad de brindar unas últimas palabras al público o a sus compañeros en el programa, ni siquiera pudo empacar sus pertenencias en la casa. Al contrario, salió por la puerta trasera.

Y es que en cuestión de minutos, la actriz pasó de ser una de las favoritas del público por su trayectoria artística a ser expulsada del programa, protagonizando una de las polémicas más grandes del reality show en sus tres temporadas.

¿Quién es Johanna Fadul?

Johanna Elena Rojas Fadul nació el 15 de septiembre de 1985 y es una actriz colombiana de ascendencia libanesa, quien es conocida por el papel de Daniela Barrera Beltrán en la saga de Sin senos sí hay paraíso.

En los últimos meses ha protagonizado diversas polémicas. Además de la más reciente por su comentario racista en La Casa de los Famosos Colombia, hubo uno relacionado con un viaje que realizó a Israel.

Ella junto a otras personalidades del Internet como Kika Nieto, emprendieron un viaje financiado por la embajada israelí en Colombia y fue presentado como una experiencia cultural y turística, por lo que los participantes compartieron diversas fotos y videos mostrando paisajes, comida y lugares emblemáticos del país, dejando completamente de lado el genocidio a Palestina por parte de dicho estado.

Ante las críticas, Johanna Fadul generó polémica al declarar que es “una guerra que pasa allá” y que “ganará quien tenga que ganar”. “Esto no es gratis, lo que está pasando. Y Dios permita que en su momento todo cese”, pidió antes de acusar a los internautas de ser los culpables de que ella perdiera una campaña por la polémica.