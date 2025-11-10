Kika Nieto, Johanna Fadul y todos los influencers cancelados por viajar a Israel

Las redes sociales estallaron recientemente por varios creadores de contenido colombianos que visitaron Israel para mostrar “la mejor cara del país”, una situación que desató molestia en millones de personas, por el conflicto con Palestina.

En el viaje, estuvieron presentes varios creadores de contenido, incluyendo a Kika Nieto. Algunos de ellos ya han reaccionado y han dado su opinión sobre el conflicto Israel-Palestina.

Kika Nieta, Johanna Fadul y todos los influencers cancelados por viajar a Israel ı Foto: IG: @_kikanieto

El tour fue organizado por la embajada israelí en Colombia y fue presentado como una experiencia cultural y turística, por lo que los participantes compartieron diversas fotos y videos mostrando paisajes, comida y lugares emblemáticos del país.

Sin embargo, no obtuvieron la recepción deseada, pues los internautas consideraron que esta acción era una manera de lavar la imagen del gobierno israelí en medio de la guerra con Palestina, por violar los derechos humanos de los habitantes de Gaza.

Los creadores de contenido no tardaron en reaccionar y aclararon que su intención no era hablar de política, sino mostrar lo positivo de Israel. Las críticas no se detuvieron, pues los Internautas asegurar que solo aceptar la experiencia ya era una postura política.

Algunos de los influencers que acudieron fueron:

Johanna Fadul (Actriz e influencer)

Kika Nieto (Influencer de contenido variado)

Nicolás de Zubiría (Chef, conocido por ser jurado en ‘MasterChef’)

Juan ‘Food Time’ (Influencer)

María Clara Rodríguez (Influencer)

Mauricio Mejía (Influencer)

Daniela Vidal (Influencer)

Daniel Maldonado (Influencer)

Sebastián Ospina (Influencer)

Alezander Ospina (‘Te amo hijo TV’)

Una de las personas que generó más controversia por hablar al respecto fue una actriz llamada Johanna Fadul, quien indicó que “una guerra que pasa allá” y que “ganará quien tenga que ganar”.

“Esto no es gratis, lo que está pasando. Y Dios permita que en su momento todo cese”, pidió antes de acusar a los internautas de ser los culpables de que ella perdiera una campaña por la polémica.

@el_ganti_informa Entre ellos se matarán y ganará el que tenga que ganar. Que palabras fuera de contexto, y si, sabemos que Israel te pago este viaje para hablar bien de este pais y que querías encontrate espiritualmente, pero enserio no conoces la realidad que pasa y los miles de muertos que ocaciona este genocidio. Estos son de los mismos creadores de plata es plata, por que si, a ti te duele que te toquen el bolsillo y que te bajen de una campaña, pero no te duele la manipulación y las palabras que dices frente a una verdad que pasa y manipulas todo frente a esta realidad. Espero que despues de todo esto no te hagas la victima 🙃 #johanafadul #manipulacion #moral #empatia ♬ sonido original - el_ganti_informa

También Kika Nieto reaccionó a la polémica, al expresar que se dio cuenta de la molestia del público por los videos. “Voy a tratar de hacer un video donde aclare lo que creo que es necesario”, explicó.

Sin embargo, criticó que se atribuyera que algunos creadores de contenido que en realidad no tenían que ver. “Una polémica de por si ya tiene una carga social muy fuerte para estarla ganado gratis”, indicó.