Israel agradece a México por contener complot iraní contra su embajadora

Autoridades mexicanas habrían desarticulado un presunto complot iraní contra la embajadora de Israel.

Israel expresó su reconocimiento al Gobierno de México por frustrar un presunto plan de asesinato contra la embajadora israelí en México, Einat Kranz-Neiger, una operación atribuida a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

De acuerdo con la agencia Reuters, un funcionario estadounidense —que pidió no revelar su identidad— afirmó que el complot estuvo activo durante la primera mitad de 2025 y habría comenzado a gestarse a finales del año anterior. Añadió que la amenaza fue contenida y no existe riesgo vigente.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel agradeció la labor de los cuerpos de seguridad y orden público mexicanos, que, según la dependencia, desarticularon “una red terrorista dirigida por Irán” que pretendía atentar contra su representante diplomática en el país.

Destacó que sus agencias de seguridad e inteligencia mantendrán la cooperación internacional para neutralizar posibles agresiones contra intereses israelíes y comunidades judías en otros países.

Por otro lado, funcionarios estadounidenses citados por Axios señalaron que la operación demuestra lo que describen como una amplia estructura operativa iraní en el extranjero, con objetivos estadounidenses e israelíes, incluidos países de América Latina. Según esta versión, la unidad responsable habría reclutado agentes “desde la embajada de Irán en Venezuela”.

La misión iraní ante Naciones Unidas en Nueva York no comentó sobre las acusaciones, mientras que el funcionario consultado por Reuters declinó precisar cómo se frustró el complot o aportar detalles sobre la investigación. Tampoco se informó sobre detenciones vinculadas al caso.

Estados Unidos y sus aliados han denunciado reiteradamente presuntas actividades iraníes contra diplomáticos, periodistas y disidentes en diversas regiones.

Según información de Reuters, los servicios de seguridad de Reino Unido y Suecia alertaron en 2024 sobre intentos de Teherán de emplear a organizaciones criminales para ejecutar ataques en esos territorios; Londres señaló haber neutralizado 20 conspiraciones relacionadas con actores iraníes desde 2022.

Paralelamente, una docena de países criticó lo que calificaron como un incremento de operaciones de asesinato, secuestro y hostigamiento por parte de los servicios de inteligencia iraníes.

Israel ha sido históricamente uno de los principales objetivos de Irán. Esta tensión se profundizó tras la guerra aérea entre ambos países, en la que intervinieron bombarderos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes en junio pasado.

Con información de Reuters.

