Israel asegura que los últimos restos devueltos por Hamás no son de rehenes

Los restos de tres personas entregados por Hamás al Comité Internacional de la Cruz Roja esta semana no pertenecen a ninguno de los rehenes, afirmó Israel este sábado, lo que significaría un nuevo revés que podría socavar el acuerdo de alto al fuego mediado por Estados Unidos.

La entrega se hizo después de que Israel devolviera el viernes de los cuerpos de 30 palestinos a Gaza. Eso completó un intercambio después de que milicianos entregaran a principios de esta semana los restos de dos rehenes, una señal de que el tenso acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás avanzaba.

Los restos no identificados de las tres personas fueron devueltos tarde el viernes a Israel, donde fueron examinados durante la noche. En ese momento, un militar advirtió que la inteligencia israelí sugería que no pertenecían a ninguno de los rehenes tomados por milicianos palestinos durante el ataque del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel que desató la guerra. El militar israelí habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó el sábado que los restos no pertenecían a ningún rehén, sin dar más detalles.

El ala armada de Hamás dijo en un comunicado posterior que había ofrecido entregar muestras el viernes de cuerpos no identificados, pero que Israel se había negado a recibirlas y había solicitado los restos para su examen.

“Entregamos los cuerpos para detener las afirmaciones de Israel”, decía el comunicado.

No estaba claro a quién pertenecían los restos.

Desde que el alto al fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Hamás entró en vigor el 10 de octubre, los milicianos palestinos han enviado los restos de 17 rehenes que estuvieron retenidos en Gaza durante los últimos dos años.

Pero el proceso de devolución de los cuerpos de los últimos 11 rehenes restantes, como se estipula en el acuerdo de tregua, avanza lentamente, y los milicianos entregan apenas uno o dos cuerpos cada pocos días.

El número total de cuerpos palestinos devueltos por Israel desde que comenzó el alto al fuego ahora asciende a 225. Solo 75 de esos han sido identificados por las familias, según el Ministerio de Salud de Gaza. No está claro si los devueltos fueron asesinados en Israel durante el ataque del 7 de octubre de 2023, si murieron bajo custodia israelí como detenidos o si fueron recuperados de Gaza por tropas durante la guerra.

La frágil tregua enfrentó su mayor desafío a principios de esta semana, cuando Israel llevó a cabo ataques en toda Gaza que mataron a más de 100 personas, tras el asesinato de un soldado israelí en Rafah, la ciudad más al sur de Gaza, y la devolución incompleta de rehenes.

