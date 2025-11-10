Hamás acusa a Israel de buscar pretextos para incumplir alto el fuego

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) denunció nuevas violaciones por parte de Israel al acuerdo de alto el fuego alcanzado hace un mes con mediación de Estados Unidos, Egipto, Catar y Naciones Unidas.

De acuerdo con comunicados del grupo palestino y reportes de medios internacionales, la organización urgió a los mediadores a presionar a Israel para detener las presuntas infracciones y garantizar la aplicación completa del pacto.

Banderas israelíes. ı Foto: Reuters

Según Hamás, desde la firma del acuerdo el 11 de octubre, el Ejército israelí mantiene operaciones en áreas que debían quedar fuera de su control provisional. A propósito, la organización señaló que la ofensiva militar ha dejado al menos 271 palestinos muertos y más de 620 heridos, y que continúan las detenciones, la demolición de viviendas y la imposición de restricciones a la entrada de suministros básicos.

En este contexto, Hamás acusó a Israel de bloquear convoyes de ayuda humanitaria y de impedir el acceso a combustible, lo que ha afectado el funcionamiento de hospitales, transporte y tareas de reconstrucción.

Autoridades de Hamás reiteran su llamado a mediadores internacionales para frenar presuntas infracciones israelíes. ı Foto: Reuters

El grupo señaló que durante el primer mes del alto el fuego ingresó menos del 40% de los camiones acordados, menos de 200 diarios de los 600 previstos. Al respecto, también reclamó la falta de autorización para introducir maquinaria pesada necesaria para labores de rescate y remoción de escombros.

Por otro lado, la organización afirmó haber cumplido sus compromisos sobre rehenes. Indicó que entregó 20 israelíes con vida durante las primeras 72 horas del acuerdo y posteriormente cedió los restos de 24 personas, además de aportar coordenadas relacionadas con otros casos. Hamás aseguró que continúan los esfuerzos para localizar cuatro cuerpos adicionales.

Soldados israelíes arriba de un tanque, en Gaza. ı Foto: Reuters

A su vez, el grupo acusó a Israel de “manipular” la lista de palestinos detenidos sujeta a intercambio, al incluir nombres repetidos y excluir a personas previamente reconocidas. También aseguró que hay más de 1,800 desaparecidos en Gaza, sin información oficial sobre su paradero.

Según medios internacionales, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dialogó en Jerusalén con el enviado estadounidense Jared Kushner para revisar la implementación del acuerdo.

En paralelo, la Organización Mundial de la Salud advirtió que cerca de 16,500 pacientes en Gaza requieren evacuación urgente y pidió la reapertura sostenida de los cruces fronterizos ante el colapso sanitario.

Finalmente, autoridades egipcias señalaron que continúan las gestiones diplomáticas para sostener la tregua y preparar la siguiente fase del acuerdo, sin comprometer los principios acordados ni permitir medidas que deriven en desplazamientos forzados.

Con información de Europa Press.

am