La popular agrupación femenina KATSEYE, integrada por Daniela, Yoonchae, Lara, Sophia y Megan, confirmó su regreso a México como parte de su gira mundial THE WILDWORLD TOUR.

El anuncio ha causado gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan vivir una experiencia única con el espectáculo que llegará a uno de los recintos más emblemáticos de la capital: el Palacio de los Deportes.

Miles de fans mexicanas esperan entonar éxitos como “PINKY UP”, “Internet Girl”, “My Way” y muchas otras canciones y, para asegurar su lugar, aquí puedes descubrir cuál es el precio de los boletos y las fechas de los shows.

KATSEYE en México 2026: Fechas de conciertos y precio de boletos

Para mala suerte de los seguidores de KATSEYE, la banda femenina tiene programada en México una fecha. El concierto se llevará a cabo el 27 de noviembre de 2026 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el inicio está programado a las 8:00 pm.

La preventa exclusiva para fans a través de Weverse se realiza desde este 20 de mayo a las 11:00 am, mientras que la venta general comenzará el jueves 21 de mayo a las 3:00 pm en el sitio web oficial de Ticketmaster y taquillas del recinto.

Precio de los boletos para el concierto de KATSEYE

Los precios de los boletos para el show en México de KATSEYE varían según la zona y los beneficios incluidos:

ORO: $5,208 – $7,812 MXN

PLATA: $4,811 – $6,820 MXN

NIVEL B: $3,943 – $4,811 – $6,820 MXN

NIVEL C: $3,199 – $3,839 – $4,991 MXN

NIVEL D: $2,480 – $2,926 – $4,948 MXN

NIVEL E: $1,711 – $1,968 MXN

El mapa oficial de precios y secciones fue publicado el 19 de mayo de 2026, por lo que puedes encontrarlo en Ticketmaster para elegir el asiento que más te convenga.

Conoce el mapa y precios para KATSEYE THE WILDWORLD TOUR este 27 de Noviembre en el Palacio de los Deportes. pic.twitter.com/tS7Y7bRgd0 — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) May 19, 2026

Otras fechas de KATSEYE:

El THE WILDWORLD TOUR de KATSEYE recorrerá Europa y América durante tres meses. Conoce las fechas y ciudades a continuación:

SEP 01-Dublín, IE

SEP 03-Londres, UK

SEP 06-Manchester, UK

SEP 09-París, FR

SEP 11-Amsterdam, NL

SEP 13-Colonia, DE

SEP 15-Antwerp, BE

SEP 17-Copenhague, DK

OCT 13-Miami, FL

OCT 15-Atlanta, GA

OCT 20-Charlotte, NC

OCT 22-Washington, DC

OCT 24-Belmont Park, NY

OCT 28-Boston, MA

OCT 30-Montreal, QC

NOV 01-Hamilton, ON

NOV 03-Detroit, MI

NOV 05-Chicago, IL

NOV 07-Minneapolis, MN

NOV 10-Austin, TX

NOV 11-Dallas, TX

NOV 14-Las Vegas, NV

NOV 17-Seattle, WA

NOV 19-Oakland, CA

NOV 21-Los Ángeles, CA

NOV 24-Phoenix, AZ