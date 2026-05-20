THE WILDWORLD TOUR

KATSEYE en México 2026: Fechas de conciertos y precio de boletos

Daniela, Yoonchae, Lara, Sophia y Megan se presentarán en el país azteca a finales de este año; asegura tu lugar y disfruta de un show increíble

KATSEYE
KATSEYE Foto: IG katseyeworld
Por:
Martha Díaz

La popular agrupación femenina KATSEYE, integrada por Daniela, Yoonchae, Lara, Sophia y Megan, confirmó su regreso a México como parte de su gira mundial THE WILDWORLD TOUR.

El anuncio ha causado gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan vivir una experiencia única con el espectáculo que llegará a uno de los recintos más emblemáticos de la capital: el Palacio de los Deportes.

Miles de fans mexicanas esperan entonar éxitos como “PINKY UP”, “Internet Girl”, “My Way” y muchas otras canciones y, para asegurar su lugar, aquí puedes descubrir cuál es el precio de los boletos y las fechas de los shows.

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KATSEYE en México 2026: Fechas de conciertos y precio de boletos

Para mala suerte de los seguidores de KATSEYE, la banda femenina tiene programada en México una fecha. El concierto se llevará a cabo el 27 de noviembre de 2026 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el inicio está programado a las 8:00 pm.

La preventa exclusiva para fans a través de Weverse se realiza desde este 20 de mayo a las 11:00 am, mientras que la venta general comenzará el jueves 21 de mayo a las 3:00 pm en el sitio web oficial de Ticketmaster y taquillas del recinto.

Precio de los boletos para el concierto de KATSEYE

Los precios de los boletos para el show en México de KATSEYE varían según la zona y los beneficios incluidos:

  • ORO: $5,208 – $7,812 MXN
  • PLATA: $4,811 – $6,820 MXN
  • NIVEL B: $3,943 – $4,811 – $6,820 MXN
  • NIVEL C: $3,199 – $3,839 – $4,991 MXN
  • NIVEL D: $2,480 – $2,926 – $4,948 MXN
  • NIVEL E: $1,711 – $1,968 MXN

El mapa oficial de precios y secciones fue publicado el 19 de mayo de 2026, por lo que puedes encontrarlo en Ticketmaster para elegir el asiento que más te convenga.

Otras fechas de KATSEYE:

El THE WILDWORLD TOUR de KATSEYE recorrerá Europa y América durante tres meses. Conoce las fechas y ciudades a continuación:

  • SEP 01-Dublín, IE
  • SEP 03-Londres, UK
  • SEP 06-Manchester, UK
  • SEP 09-París, FR
  • SEP 11-Amsterdam, NL
  • SEP 13-Colonia, DE
  • SEP 15-Antwerp, BE
  • SEP 17-Copenhague, DK
  • OCT 13-Miami, FL
  • OCT 15-Atlanta, GA
  • OCT 20-Charlotte, NC
  • OCT 22-Washington, DC
  • OCT 24-Belmont Park, NY
  • OCT 28-Boston, MA
  • OCT 30-Montreal, QC
  • NOV 01-Hamilton, ON
  • NOV 03-Detroit, MI
  • NOV 05-Chicago, IL
  • NOV 07-Minneapolis, MN
  • NOV 10-Austin, TX
  • NOV 11-Dallas, TX
  • NOV 14-Las Vegas, NV
  • NOV 17-Seattle, WA
  • NOV 19-Oakland, CA
  • NOV 21-Los Ángeles, CA
  • NOV 24-Phoenix, AZ
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