La popular agrupación femenina KATSEYE, integrada por Daniela, Yoonchae, Lara, Sophia y Megan, confirmó su regreso a México como parte de su gira mundial THE WILDWORLD TOUR.
El anuncio ha causado gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan vivir una experiencia única con el espectáculo que llegará a uno de los recintos más emblemáticos de la capital: el Palacio de los Deportes.
Miles de fans mexicanas esperan entonar éxitos como “PINKY UP”, “Internet Girl”, “My Way” y muchas otras canciones y, para asegurar su lugar, aquí puedes descubrir cuál es el precio de los boletos y las fechas de los shows.
KATSEYE en México 2026: Fechas de conciertos y precio de boletos
Para mala suerte de los seguidores de KATSEYE, la banda femenina tiene programada en México una fecha. El concierto se llevará a cabo el 27 de noviembre de 2026 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el inicio está programado a las 8:00 pm.
La preventa exclusiva para fans a través de Weverse se realiza desde este 20 de mayo a las 11:00 am, mientras que la venta general comenzará el jueves 21 de mayo a las 3:00 pm en el sitio web oficial de Ticketmaster y taquillas del recinto.
Precio de los boletos para el concierto de KATSEYE
Los precios de los boletos para el show en México de KATSEYE varían según la zona y los beneficios incluidos:
- ORO: $5,208 – $7,812 MXN
- PLATA: $4,811 – $6,820 MXN
- NIVEL B: $3,943 – $4,811 – $6,820 MXN
- NIVEL C: $3,199 – $3,839 – $4,991 MXN
- NIVEL D: $2,480 – $2,926 – $4,948 MXN
- NIVEL E: $1,711 – $1,968 MXN
El mapa oficial de precios y secciones fue publicado el 19 de mayo de 2026, por lo que puedes encontrarlo en Ticketmaster para elegir el asiento que más te convenga.
Otras fechas de KATSEYE:
El THE WILDWORLD TOUR de KATSEYE recorrerá Europa y América durante tres meses. Conoce las fechas y ciudades a continuación:
- SEP 01-Dublín, IE
- SEP 03-Londres, UK
- SEP 06-Manchester, UK
- SEP 09-París, FR
- SEP 11-Amsterdam, NL
- SEP 13-Colonia, DE
- SEP 15-Antwerp, BE
- SEP 17-Copenhague, DK
- OCT 13-Miami, FL
- OCT 15-Atlanta, GA
- OCT 20-Charlotte, NC
- OCT 22-Washington, DC
- OCT 24-Belmont Park, NY
- OCT 28-Boston, MA
- OCT 30-Montreal, QC
- NOV 01-Hamilton, ON
- NOV 03-Detroit, MI
- NOV 05-Chicago, IL
- NOV 07-Minneapolis, MN
- NOV 10-Austin, TX
- NOV 11-Dallas, TX
- NOV 14-Las Vegas, NV
- NOV 17-Seattle, WA
- NOV 19-Oakland, CA
- NOV 21-Los Ángeles, CA
- NOV 24-Phoenix, AZ