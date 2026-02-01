Grammy 2026: Los mejores looks de la afombra roja

Este domingo 1 de febrero se lleva a cabo una nueva edición de los premios Grammy, una de las mayores celebraciones en la industria de Hollywood en donde se reconoce a las personalidades más influyentes de la música en la actualidad.
Los Grammy no solamente son momento para el derroche de talento musical entre los famosos, pues también se trata de una de las mejores oportunidades que tienen para mostrar cuál es su estilo personal y destacar en la alfombra roja.
Desde celebridades latinas como Karol G, hasta estrellas americanas como Dove Cameron, en la alfombra roja podemos ver un derroche de belleza y sensualidad con la aparición de diversas estrellas.
Grammys 2026: Lista completa de los GANADORES de los premios a la música
Los mejores looks de los Grammy 2026
La tendencia de esta temporada de premios destaca por los tonos neutros y los atuendos con siluetas clásicas pero estructurados. Ahora te compartimos algunos de los mejores looks de esta velada.
Nikki Nicole
P!nkPantress
Sharon Osbourne
Lola Young
FKA Twigs
Yungblood
INFORMACIÓN EN DESARROLLO