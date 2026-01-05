Grammys 2026: ¿Cuándo son los premios a lo mejor de la música?

Los Grammys 2026 están a la vuelta de la esquina, pues se llevarán a cabo en febrero de este año para celebrar una vez más los grandes logros discográficos de artistas que hacen historia en tiempo real con sus proyectos.

Considerados como el evento más importante de la música, los premios Grammy han sabido adaptarse a través de los años y comprender la evolución de su industria. A continuación, te compartimos todos los detalles sobre el evento para que no te pierdas de nada.

¿Cuándo son los Grammys 2026?

La ceremonia se llevará a cabo el próximo domingo 1 de febrero, según reveló la Academia de la Grabación reveló la noticia en junio de 2025. Será entonces que conoceremos a los ganadores de la premiación.

Hasta ahora, Mariah Carey ya ha sido anunciada como Person of the Year 2026, un premio que celebra los logros y trayectoria de los artistas. El evento se llevará a cabo en la Crypto.com Arena.

Se espera que los premios sean transmitidos a través de TNT para Latinoamérica y en HBO Max en streaming, como ha ocurridos en años pasados.

Los premios constan de 95 categorías, donde Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año suelen ser las más esperadas de cada edición. Otra de las que que el público siempre permanece atento es Mejor Artista Nuevo, pues da una idea de quiénes son las personalidades que pueden sorprender en el futuro de la música.

Este año además, llegan las categorías de Mejor Portada de un Álbum y Mejor Álbum Country Tradicional, aunque se desconoce si las mismas podrán verse en la gala principal o serán reveladas antes en la pregala que comienza desde antes de la alfombra roja.

“Cada año, durante nuestra revisión de Premios y Nominaciones, nos enfocamos en refinar nuestras reglas, descubrir cualquier cosa que ya no funcione y asegurarnos de que celebremos a nuestra comunidad creativa de la manera más significativa”, comentó Harvey Mason Jr., CEO de la Academia de la Grabación, sobre las nuevas categorías.

Cabe mencionar que este 2026 en los Grammy no veremos nominaciones para álbumes que han destacado como The Life of a Showgirl de Taylor Swift o Lux de Rosalía porque los mismos fueron lanzados después de la fecha límite para ser considerados en esta edición, por lo que es probable que veamos sus nominaciones hasta el 2027.