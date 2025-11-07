Premios Grammy 2026: Esta es la lista completa de nominados

Ya sabemos quiénes son los artistas nominados para la edición 68 de los Premios Grammy, que se dieron a conocer a través de sus plataformas oficiales. Esta edición promete ser una de las más emocionantes de los últimos años.

Será el próximo domingo 1 de febrero que se llevarán a cabo los Premios Grammy 2026, donde descubriremos cuáles de los nominados resultan ganadores. El evento se llevará a cabo en su sede habitual, el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

El evento ha considerado lo mejor de la música que fue lanzada entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025. Por este motivo, lanzamientos recientes como los últimos álbumes de Taylor Swift o Rosalía no han sido considerados en esta ocasión.

Por otro lado, Kendrick Lamar se coloca como el artista más nominado con nueve candidaturas. Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff obtuvieron siete, mientras que Bad Bunny logró un nuevo hito en su carrera con la nominación de seis estatuillas.

Lista de nominados a los premios Grammy 2026

Disco del año

DtMF - Bad Bunny

Hombre inmaduro - Sabrina Carpenter

Ansiedad - Doechii

FLORES SILVESTRES - Billie Eilish

Abracadabra - Lady Gaga

Luther - Kendrick Lamar con SZA.

El metro - Chappell Roan

APTO. - ROSÉ, Bruno Mars

Álbum del año

DeBÍ TiRAR MÁS FOTOS - Bad Bunny

SWAG - Justin Bieber

Man’s Best Friend - Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T y Malice

MAYHEM - Lady Gaga

GNX - Kendrick Lamar

MUTT - Leon Thomas

CHROMAKOPIA - Tyler, el creador

Mejor álbum de pop latino

Cosa Nuestra -Rauw Alejandro

BOGOTÁ DELUXE -Andrés Cepeda

Tropicoqueta KAROL G

Cancionera -Natalia Lafourcade

¿Y ahora qué? -Alejandro Sanz

Composición del año

Abracadabra - Lady Gaga

Ansiedad - Doechii

APT - ROSÉ, Bruno Mars

DtMF - Bad Bunny

Golden [De “KPop Demon Hunters”]** -HUNTR/X:EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

Luther - Kendrick Lamar con SZA

Manchild - Sabrina Carpenter

WILDFLOWER - Billie Eilish

Nuevo Artista

Olivia Dean

KATSEYE

Las Marías

Addison Rae

sombr

León Thomas

Alex Warren

Lola Young

Compositor del año

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Mejor interpretación pop en solitario

DAISIES - Justin Bieber

Manchild - Sabrina Carpenter

Disease - Lady Gaga

The Subway - Chappell Roan

Messy - Lola Young

Mejor Álbum Pop Vocal

SWAG -Justin Bieber

Man’s Best Friend -Sabrina Carpenter

Something Beautiful -Miley Cyrus

MAYHEM -Lady Gaga

Mejor performance de rock

U Should Not Be Doing That -Amyl and The Sniffers

The Emptiness Machine -Linkin Park

NEVER ENOUGH -Turnstile

Mirtazapine -Hayley Williams

Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning -YUNGBLUD Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

Best Metal Performance

Night Terror -Dream Theater

Lachryma -Ghost

Emergence -Sleep Token

Soft Spine -Spiritbox

BIRDS -Turnstile

Mejor Canción de rock

As Alive As You Need Me To Be- Nine Inch Nails)

Caramel - Sleep Token

Glum - Hayley Williams

NEVER ENOUGH - Turnstile

Zombie - YUNGBLUD

MY FIRST 3 GRAMMY NOMINATIONS!!! They've nominated "ZOMBIE" for best rock song, "IDOLS" for best rock album and "CHANGES at Villa Park" for best rock performance. I'm with my best friends watching the nominations on a laptop an hour before I go on stage. I'm so lucky to do this.…

Mejor Álbum de Rock

private music -Deftones

I quit -HAIM

From Zero -Linkin Park

NEVER ENOUGH -Turnstile

Idols - YUNGBLUD

Mejor actuación de rap

Outside - Cardi B

Chains & Whips - Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams

Anxiety - Doechii

tv off - Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay

Darling, I - Tyler, The Creator Featuring Teezo Touchdown

La mejor canción de rap

Anxiety - Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices Of Fire

Sticky - Tyler, The Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne

TGIF - GloRilla

tv off - Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay

Mejor álbum de música urbana

DeBÍ TiRAR MÁS FOTOS - Bad Bunny

Mezcla de - J Balvin

FERXXO VOL X: Sagrado - Feid

NAIKI - Nicki Nicole

EUB DELUXE - Trueno

SINFÓNICO (En Vivo) - Yandel

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano)

MALA MÍA - Fuerza Regida, Grupo Frontera

Y lo que viene - Grupo Frontera

Sin rodeos - Paola Jara

Palabra De To’s (Seca) - Carín León

Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía - Por La Puerta Grande (En Vivo) - Bobby Pulido

Mejor portada de álbum

CHROMAKOPIA - Shaun Llewellyn & Luis “Panch” Perez, art directors (Tyler, The Creator)

The Crux - William Wesley II, art director (Djo)

Debí Tirar Más Fotos - Benito Antonio Martinez Ocasio, art director (Bad Bunny)

Glory - Cody Critcheloe & Andrew J.S., art directors (Perfume Genius)

moisturizer - Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki & Rhian Teasdale, art directors (Wet Leg)

Mejor video musical

Manchild - Sabrina Carpenter

So Be It - Clipse

Anxiety - Doechii

Love - OK Go

Young Lion - Sade