Premios Grammy 2026: Esta es la lista completa de nominados

Ya sabemos quiénes son los artistas nominados para la edición 68 de los Premios Grammy, que se dieron a conocer a través de sus plataformas oficiales. Esta edición promete ser una de las más emocionantes de los últimos años.
Será el próximo domingo 1 de febrero que se llevarán a cabo los Premios Grammy 2026, donde descubriremos cuáles de los nominados resultan ganadores. El evento se llevará a cabo en su sede habitual, el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.
El evento ha considerado lo mejor de la música que fue lanzada entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025. Por este motivo, lanzamientos recientes como los últimos álbumes de Taylor Swift o Rosalía no han sido considerados en esta ocasión.
Por otro lado, Kendrick Lamar se coloca como el artista más nominado con nueve candidaturas. Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff obtuvieron siete, mientras que Bad Bunny logró un nuevo hito en su carrera con la nominación de seis estatuillas.
Lista de nominados a los premios Grammy 2026
Disco del año
- DtMF - Bad Bunny
- Hombre inmaduro - Sabrina Carpenter
- Ansiedad - Doechii
- FLORES SILVESTRES - Billie Eilish
- Abracadabra - Lady Gaga
- Luther - Kendrick Lamar con SZA.
- El metro - Chappell Roan
- APTO. - ROSÉ, Bruno Mars
Álbum del año
- DeBÍ TiRAR MÁS FOTOS - Bad Bunny
- SWAG - Justin Bieber
- Man’s Best Friend - Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T y Malice
- MAYHEM - Lady Gaga
- GNX - Kendrick Lamar
- MUTT - Leon Thomas
- CHROMAKOPIA - Tyler, el creador
Mejor álbum de pop latino
- Cosa Nuestra -Rauw Alejandro
- BOGOTÁ DELUXE -Andrés Cepeda
- Tropicoqueta KAROL G
- Cancionera -Natalia Lafourcade
- ¿Y ahora qué? -Alejandro Sanz
Composición del año
- Abracadabra - Lady Gaga
- Ansiedad - Doechii
- APT - ROSÉ, Bruno Mars
- DtMF - Bad Bunny
- Golden [De “KPop Demon Hunters”]** -HUNTR/X:EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- Luther - Kendrick Lamar con SZA
- Manchild - Sabrina Carpenter
- WILDFLOWER - Billie Eilish
Nuevo Artista
- Olivia Dean
- KATSEYE
- Las Marías
- Addison Rae
- sombr
- León Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Compositor del año
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
Mejor interpretación pop en solitario
- DAISIES - Justin Bieber
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Disease - Lady Gaga
- The Subway - Chappell Roan
- Messy - Lola Young
Mejor Álbum Pop Vocal
- SWAG -Justin Bieber
- Man’s Best Friend -Sabrina Carpenter
- Something Beautiful -Miley Cyrus
- MAYHEM -Lady Gaga
Mejor performance de rock
- U Should Not Be Doing That -Amyl and The Sniffers
- The Emptiness Machine -Linkin Park
- NEVER ENOUGH -Turnstile
- Mirtazapine -Hayley Williams
- Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning -YUNGBLUD Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
Best Metal Performance
- Night Terror -Dream Theater
- Lachryma -Ghost
- Emergence -Sleep Token
- Soft Spine -Spiritbox
- BIRDS -Turnstile
Mejor Canción de rock
- As Alive As You Need Me To Be- Nine Inch Nails)
- Caramel - Sleep Token
- Glum - Hayley Williams
- NEVER ENOUGH - Turnstile
- Zombie - YUNGBLUD
Mejor Álbum de Rock
- private music -Deftones
- I quit -HAIM
- From Zero -Linkin Park
- NEVER ENOUGH -Turnstile
- Idols - YUNGBLUD
Mejor actuación de rap
- Outside - Cardi B
- Chains & Whips - Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams
- Anxiety - Doechii
- tv off - Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay
- Darling, I - Tyler, The Creator Featuring Teezo Touchdown
La mejor canción de rap
- Anxiety - Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices Of Fire
- Sticky - Tyler, The Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
- TGIF - GloRilla
- tv off - Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay
Mejor álbum de música urbana
- DeBÍ TiRAR MÁS FOTOS - Bad Bunny
- Mezcla de - J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado - Feid
- NAIKI - Nicki Nicole
- EUB DELUXE - Trueno
- SINFÓNICO (En Vivo) - Yandel
Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano)
- MALA MÍA - Fuerza Regida, Grupo Frontera
- Y lo que viene - Grupo Frontera
- Sin rodeos - Paola Jara
- Palabra De To’s (Seca) - Carín León
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía - Por La Puerta Grande (En Vivo) - Bobby Pulido
Mejor portada de álbum
- CHROMAKOPIA - Shaun Llewellyn & Luis “Panch” Perez, art directors (Tyler, The Creator)
- The Crux - William Wesley II, art director (Djo)
- Debí Tirar Más Fotos - Benito Antonio Martinez Ocasio, art director (Bad Bunny)
- Glory - Cody Critcheloe & Andrew J.S., art directors (Perfume Genius)
- moisturizer - Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki & Rhian Teasdale, art directors (Wet Leg)
Mejor video musical
- Manchild - Sabrina Carpenter
- So Be It - Clipse
- Anxiety - Doechii
- Love - OK Go
- Young Lion - Sade