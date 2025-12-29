Cancionera, de Lafourcade, y Lux, de Rosalía se imponen en 2025

LA INDUSTRIA FONOGRÁFICA transita por un estado de indecisión. Muchos sellos optan sólo por el formato digital y por los vinilos en desdén del CD. En La Razón presentamos un mapa de los mejores álbumes físicos distribuidos en México en 2025 (factura nacional y de otros países). Del diálogo con ejecutivos de disqueras, músicos, productores y, sobre todo, melómanos, nace esta lista. Indagación entre más de 40 álbumes de clásico, jazz, tradicional mexicano, afrocubano, latinoamericana y española, entre otras modalidades, para registrar el siguiente inventario, el cual no pretende ser concluyente: el beneficio se sustenta en la calidad, trascendencia y huellas culturales patentadas en cada fonograma. No importan aquí las cifras de ventas ni el apremio de la ‘moda efímera’ de la TV y la radio comerciales.
1.- Cancionera
Artista: Natalia Lafourcade
Género: Folk Pop
Matan a cantante de regional mexicano y su banda lo despide: ‘El cielo se viste de fiesta’
Disquera: Sony Music
DÉCIMO ÁLBUM de estudio de la compositora y vocalista mexicana Natalia Lafourcade: ‘cancionera’, alter ego artístico, cantar, acto de reafirmación. Trovadora vagabunda, voz que recorre la noche rondando entre la luz y la sombra en gestos singulares afincados en la tradición. Registro de 18 instrumentistas tocando en vivo en el estudio en un proceso artesanal (cinta analógica). Bolero, ranchera, son jarocho, huapango, cumbia, tango, pregón, rumba y jazz. Mixtura de estilos que refleja las raíces veracruzanas de Lafourcade y su entrega para reasumir la música tradicional mexicana con arreglos armónicos contemporáneos. Colaboraciones de El David Aguilar, Israel Fernández, Diego del Morao y Los Hermanos Gutiérrez. Producción: Lafourcade y Adán Jodorowsky. Soundwalk Collective agrega franjas sonoras en integración de sonidos naturales. Tres premios en la edición 2025 del Latin Grammy: Mejor Álbum Cantautor, Mejor Canción Cantautor y Mejor Ingeniería de Grabación.
2.- LUX
Artista: Rosalía
Género: Fusión Pop
Disquera: Sony Music
CUARTO ÁLBUM de estudio de la cantante española Rosalía, grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres: dirección, Daniel Bjarnason; producción ejecutiva, Rosalía. Invitación de colaboradores especiales: Björk, Carminho, Estrella Morente, Sílvia Pérez Cruz, Angélica Negrón, Caroline Shaw, Yahritza/Esencia, Yves Tumor y Angélica Negrón, entre otros. Temas líricos de “mística femenina, transformación y trascendencia” (Rosalía); canciones inspiradas en relaciones sentimentales personales de la misma Rosalía y anímicas ligaduras con Dios. Textos en 14 idiomas (catalán, español, árabe, inglés, francés, alemán, hebreo...). Placa que explora en los códigos de la música filarmónica en balance de pop (art, experimental) con guiños a lo clásico, la ópera (“Mio Cristo Piange Diamanti”, se escucha como un aria) y el flamenco. Rosalía en una seductora producción de vanguardia que desafía a la música de consumo comercial desde un desbordado imaginario melódico-rítmico-armónico.
3.- La Fleur de Cayenne
Artistas: Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band
Género: Jazz Latino
Disquera: Sunnyside Records
PAQUITO D’RIVERA, una de las figuras más influyentes del jazz latino, vuelve a sorprender con un nuevo álbum que sigue explorando nuevos caminos sonoros sin perder la esencia que lo ha convertido en una leyenda. Proyecto, que es un homenaje a la riqueza musical de América Latina con toques de jazz, música clásica y ritmos caribeños. Ocho piezas (Lecuona, Pepe Rivero, Bebo Valdés, Morricone, D’Rivera, Carlos Aguirre): joropo, milonga, vals, bolero, tango... Placa con una sugerente sonoridad respaldada por piano, contrabajo, batería, percusión afrocubana, vibráfono, armónica, clarinete y saxofón alto. “Celebración de todas las influencias que han marcado mi vida. Siempre he dicho que la música no tiene fronteras, y este álbum es un reflejo de esa filosofía” (Paquito D’Rivera). Fonograma nominado al Grammy Americano 2026 como Mejor Álbum de Jazz Latino.
4.- Fotografías
Artistas: Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta
Género: Salsa
Disquera: Rubén Blades Productions
ÁLBUM DE RUBÉN BLADES y Roberto Delgado & Orquesta que da continuación a la colaboración del Poeta de la Salsa con la agrupación panameña dirigida por Roberto Delgado. Fusión de la sonoridad de una destacada Big Band en realce de las composiciones de Blades. Ocho temas que transitan por las temáticas de la migración, la memoria, la amistad, la alabanza del son, el amor, el barrio. Arreglos musicales de Roberto Delgado, Luis Perico Ortiz y Tom Kubis. Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta ganaron un Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Álbum de Salsa, la cual corrobora la legendaria trayectoria del salsero panameño.
5.- ¿Y ahora qué +?
Artista: Alejandro Sanz
Género: Pop
Disquera: Sony Music
NUEVO PROYECTO discográfico considerado como el más ambicioso de la trayectoria del compositor y cantante español Alejandro Sanz. Trece temas, los cuales marcan un punto de inflexión en su carrera: audaz proceso de renovación artística tras dos años sin grabar una placa: sonoridad enérgica, tentadora y diversa en fusiones de influjos hispanos y afrocaribeños. Latin Grammy 2025: Mejor Álbum Pop Contemporáneo y Grabación del Año por “Palmeras en el Jardín”. Reafirmación de Alejandro Sanz como referente musical global.
6.- Caminando Piango Piango
Artista: Orquesta Failde
Género: Afrocubano
Disquera: Tumbao Productions
DISCO MÁS RECIENTE de la Orquesta Failde, nominado a los Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional. Diez temas: “Donde estabas Tú” —con Andy Montañez—, “Varadero”, “Que viva Changó” (Celina González), “La llorona” —con Omara Portuondo—, “El inquieto Joseíto”, “Yiri Yiri Bom” —con Eugenia León—, “Danzón para la espera” —con Silvio Rodríguez—, “Aquellos ojos verdes” —con Gaby Moreno—, “Sigue ese camino”, “Rumba de esquina a esquina”. Homenaje a la historia musical de Cuba. Danzón en varias formas, timba, rumba, mambo, arreglo de cumbia, afro, tradicional, bolero-cha.
7.- Cuba & Beyond
Artista: Chucho Valdés
& Royal Quartet
Género: Jazz Afrocubano
Disquera: Inner Music
EL PIANISTA, compositor y arreglista cubano Chucho Valdés lanza Cuba and Beyond, respaldado por sus 60 años de representativa trayectoria musical en compañía de un electrizante Royal Quartet completado por Horacio El Negro Hernández (batería), José A. Gola (bajo) y Roberto Jr. Vizcaíno (percusión afrocubana). Chucho Valdés: dirección y piano. Ocho temas que transitan por el punto cubano, danzón, blues-conga, habanera, bolero, rumba y Mozart a la cubana. Premio Grammy Latino 2025 en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino.
8.- Havana
Artistas: Maite Hontelé & Ramón Valle
Género: Fusión
Disquera: Out Records
DIÁLOGO entre la trompetista neerlandesa Maite Hontelé y el pianista cubano Ramón Valle: placa que devela el reencuentro íntimo de dos grandes instrumentistas ejecutando temas como “Lo que tienes tú”, “Tributo”, “Porro con Ramón”, “Obsesión”, “Almendra” o “La mulata rumbera”, que rinden tributo a las raíces melódica-rítmica-armónicas del Caribe y de Latinoamérica con arreglos selectos y ejecuciones cabales en un lienzo sonoro de virtuosismo y complicidad.
9.- Reflections-Facing South
Artistas: Conrad Herwig. Feat: Eddie Palmieri / Luques Curtis
Género: Jazz
Disquera: Savant
EL TROMBONISTA estadounidense Conrad Herwig regresa a los espacios del jazz latino con este fonograma que congrega a tres titanes: el mismo Herwig, el pianista Eddie Palmieri y el contrabajista Luques Curtis. Formato que no integra batería: el piano de Palmieri asume el rol percutivo. Curtis sustenta el ritmo con hondura melodiosa; el trombón de Herwig centellea con pujanza y nitidez. Axiomático álbum.
10.- De Valdés a Valdés
Artista: Marcelino Valdés
Género: Bolero filin
Disquera: Dream Factory
DE VALDÉS A VALDÉS (Dream Factory, 2025): fonograma donde el vocalista Marcelino Valdés canta piezas del filin de la mítica Marta Valdés. Once temas respaldados instrumentalmente por piano, saxos, flauta, bajo eléctrico, tambores batá, cello, viola, violín. Dirección musical: Lazarito Valdés. Pronunciaciones ascendentes en plática con un cerco de júbilo afligido. “Disco de ardor y de sublevación nocturna” (Zoé Valdés).
11.- Sendas
Omar Sosa
Piano Solo
Otá Records
12 .- Virus
Formell y
Los Van Van
Songo
BIS Music
13.- MALENA
Burke canta a Meme Solís
Malena
& Meme
Bolero
Del Sol Records
14 .- The Very
Best of
Sting &The Police Rock
A&M Records
15.- Dame Flores Camila Guevara Pop fusión
Sony Music
16 .- A Tribute
to Benny Moré and Nat King Cole
Yainer Horta, Gonzalo Rubalcaba & Joey Calveiro. Bolero Jazz. Criteria Records
17 .- Catalino. Canciones de Tite Curet Alonso
Humberto
Ramírez
Afrocaribeño Solar Records
18.- Bingo
Alain Pérez
Timba
Puntilla
19.- The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico
Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra Latin Jazz
Zoho Music
20.- xUnder Story. Live At The Village Vanguard
Ben Wendel
Jazz
Edition Records