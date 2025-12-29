Cancionera, de Lafourcade, y Lux, de Rosalía se imponen en 2025

LA INDUSTRIA FONOGRÁFICA transita por un estado de indecisión. Muchos sellos optan sólo por el formato digital y por los vinilos en desdén del CD. En La Razón presentamos un mapa de los mejores álbumes físicos distribuidos en México en 2025 (factura nacional y de otros países). Del diálogo con ejecutivos de disqueras, músicos, productores y, sobre todo, melómanos, nace esta lista. Indagación entre más de 40 álbumes de clásico, jazz, tradicional mexicano, afrocubano, latinoamericana y española, entre otras modalidades, para registrar el siguiente inventario, el cual no pretende ser concluyente: el beneficio se sustenta en la calidad, trascendencia y huellas culturales patentadas en cada fonograma. No importan aquí las cifras de ventas ni el apremio de la ‘moda efímera’ de la TV y la radio comerciales.

1.- Cancionera

Artista: Natalia Lafourcade

Género: Folk Pop

Disquera: Sony Music

DÉCIMO ÁLBUM de estudio de la compositora y vocalista mexicana Natalia Lafourcade: ‘cancionera’, alter ego artístico, cantar, acto de reafirmación. Trovadora vagabunda, voz que recorre la noche rondando entre la luz y la sombra en gestos singulares afincados en la tradición. Registro de 18 instrumentistas tocando en vivo en el estudio en un proceso artesanal (cinta analógica). Bolero, ranchera, son jarocho, huapango, cumbia, tango, pregón, rumba y jazz. Mixtura de estilos que refleja las raíces veracruzanas de Lafourcade y su entrega para reasumir la música tradicional mexicana con arreglos armónicos contemporáneos. Colaboraciones de El David Aguilar, Israel Fernández, Diego del Morao y Los Hermanos Gutiérrez. Producción: Lafourcade y Adán Jodorowsky. Soundwalk Collective agrega franjas sonoras en integración de sonidos naturales. Tres premios en la edición 2025 del Latin Grammy: Mejor Álbum Cantautor, Mejor Canción Cantautor y Mejor Ingeniería de Grabación.

Cancionera Artista: Natalia Lafourcade Género: Folk Pop Disquera: Sony Music ı Foto: Especial

2.- LUX

Artista: Rosalía

Género: Fusión Pop

Disquera: Sony Music

CUARTO ÁLBUM de estudio de la cantante española Rosalía, grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres: dirección, Daniel Bjarnason; producción ejecutiva, Rosalía. Invitación de colaboradores especiales: Björk, Carminho, Estrella Morente, Sílvia Pérez Cruz, Angélica Negrón, Caroline Shaw, Yahritza/Esencia, Yves Tumor y Angélica Negrón, entre otros. Temas líricos de “mística femenina, transformación y trascendencia” (Rosalía); canciones inspiradas en relaciones sentimentales personales de la misma Rosalía y anímicas ligaduras con Dios. Textos en 14 idiomas (catalán, español, árabe, inglés, francés, alemán, hebreo...). Placa que explora en los códigos de la música filarmónica en balance de pop (art, experimental) con guiños a lo clásico, la ópera (“Mio Cristo Piange Diamanti”, se escucha como un aria) y el flamenco. Rosalía en una seductora producción de vanguardia que desafía a la música de consumo comercial desde un desbordado imaginario melódico-rítmico-armónico.

LUX Artista: Rosalía Género: Fusión Pop Disquera: Sony Music ı Foto: Especial

3.- La Fleur de Cayenne

Artistas: Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band

Género: Jazz Latino

Disquera: Sunnyside Records

PAQUITO D’RIVERA, una de las figuras más influyentes del jazz latino, vuelve a sorprender con un nuevo álbum que sigue explorando nuevos caminos sonoros sin perder la esencia que lo ha convertido en una leyenda. Proyecto, que es un homenaje a la riqueza musical de América Latina con toques de jazz, música clásica y ritmos caribeños. Ocho piezas (Lecuona, Pepe Rivero, Bebo Valdés, Morricone, D’Rivera, Carlos Aguirre): joropo, milonga, vals, bolero, tango... Placa con una sugerente sonoridad respaldada por piano, contrabajo, batería, percusión afrocubana, vibráfono, armónica, clarinete y saxofón alto. “Celebración de todas las influencias que han marcado mi vida. Siempre he dicho que la música no tiene fronteras, y este álbum es un reflejo de esa filosofía” (Paquito D’Rivera). Fonograma nominado al Grammy Americano 2026 como Mejor Álbum de Jazz Latino.

La Fleur de Cayenne Artistas: Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band Género: Jazz Latino Disquera: Sunnyside Records ı Foto: Especial

4.- Fotografías

Artistas: Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Género: Salsa

Disquera: Rubén Blades Productions

ÁLBUM DE RUBÉN BLADES y Roberto Delgado & Orquesta que da continuación a la colaboración del Poeta de la Salsa con la agrupación panameña dirigida por Roberto Delgado. Fusión de la sonoridad de una destacada Big Band en realce de las composiciones de Blades. Ocho temas que transitan por las temáticas de la migración, la memoria, la amistad, la alabanza del son, el amor, el barrio. Arreglos musicales de Roberto Delgado, Luis Perico Ortiz y Tom Kubis. Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta ganaron un Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Álbum de Salsa, la cual corrobora la legendaria trayectoria del salsero panameño.

Fotografías Artistas: Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta Género: Salsa Disquera: Rubén Blades Productions ı Foto: Especial

5.- ¿Y ahora qué +?

Artista: Alejandro Sanz

Género: Pop

Disquera: Sony Music

NUEVO PROYECTO discográfico considerado como el más ambicioso de la trayectoria del compositor y cantante español Alejandro Sanz. Trece temas, los cuales marcan un punto de inflexión en su carrera: audaz proceso de renovación artística tras dos años sin grabar una placa: sonoridad enérgica, tentadora y diversa en fusiones de influjos hispanos y afrocaribeños. Latin Grammy 2025: Mejor Álbum Pop Contemporáneo y Grabación del Año por “Palmeras en el Jardín”. Reafirmación de Alejandro Sanz como referente musical global.

¿Y ahora qué +? Artista: Alejandro Sanz Género: Pop Disquera: Sony Music ı Foto: Especial

6.- Caminando Piango Piango

Artista: Orquesta Failde

Género: Afrocubano

Disquera: Tumbao Productions

DISCO MÁS RECIENTE de la Orquesta Failde, nominado a los Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional. Diez temas: “Donde estabas Tú” —con Andy Montañez—, “Varadero”, “Que viva Changó” (Celina González), “La llorona” —con Omara Portuondo—, “El inquieto Joseíto”, “Yiri Yiri Bom” —con Eugenia León—, “Danzón para la espera” —con Silvio Rodríguez—, “Aquellos ojos verdes” —con Gaby Moreno—, “Sigue ese camino”, “Rumba de esquina a esquina”. Homenaje a la historia musical de Cuba. Danzón en varias formas, timba, rumba, mambo, arreglo de cumbia, afro, tradicional, bolero-cha.

Caminando Piango Piango Artista: Orquesta Failde Género: Afrocubano Disquera: Tumbao Productions ı Foto: Especial

7.- Cuba & Beyond

Artista: Chucho Valdés

& Royal Quartet

Género: Jazz Afrocubano

Disquera: Inner Music

EL PIANISTA, compositor y arreglista cubano Chucho Valdés lanza Cuba and Beyond, respaldado por sus 60 años de representativa trayectoria musical en compañía de un electrizante Royal Quartet completado por Horacio El Negro Hernández (batería), José A. Gola (bajo) y Roberto Jr. Vizcaíno (percusión afrocubana). Chucho Valdés: dirección y piano. Ocho temas que transitan por el punto cubano, danzón, blues-conga, habanera, bolero, rumba y Mozart a la cubana. Premio Grammy Latino 2025 en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino.

Cuba & Beyond Artista: Chucho Valdés & Royal Quartet Género: Jazz Afrocubano Disquera: Inner Music ı Foto: Especial

8.- Havana

Artistas: Maite Hontelé & Ramón Valle

Género: Fusión

Disquera: Out Records

DIÁLOGO entre la trompetista neerlandesa Maite Hontelé y el pianista cubano Ramón Valle: placa que devela el reencuentro íntimo de dos grandes instrumentistas ejecutando temas como “Lo que tienes tú”, “Tributo”, “Porro con Ramón”, “Obsesión”, “Almendra” o “La mulata rumbera”, que rinden tributo a las raíces melódica-rítmica-armónicas del Caribe y de Latinoamérica con arreglos selectos y ejecuciones cabales en un lienzo sonoro de virtuosismo y complicidad.

Havana Artistas: Maite Hontelé & Ramón Valle Género: Fusión Disquera: Out Records ı Foto: Especial

9.- Reflections-Facing South

Artistas: Conrad Herwig. Feat: Eddie Palmieri / Luques Curtis

Género: Jazz

Disquera: Savant

EL TROMBONISTA estadounidense Conrad Herwig regresa a los espacios del jazz latino con este fonograma que congrega a tres titanes: el mismo Herwig, el pianista Eddie Palmieri y el contrabajista Luques Curtis. Formato que no integra batería: el piano de Palmieri asume el rol percutivo. Curtis sustenta el ritmo con hondura melodiosa; el trombón de Herwig centellea con pujanza y nitidez. Axiomático álbum.

Reflections-Facing South Artistas: Conrad Herwig. Feat: Eddie Palmieri / Luques Curtis Género: Jazz Disquera: Savant ı Foto: Especial

10.- De Valdés a Valdés

Artista: Marcelino Valdés

Género: Bolero filin

Disquera: Dream Factory

DE VALDÉS A VALDÉS (Dream Factory, 2025): fonograma donde el vocalista Marcelino Valdés canta piezas del filin de la mítica Marta Valdés. Once temas respaldados instrumentalmente por piano, saxos, flauta, bajo eléctrico, tambores batá, cello, viola, violín. Dirección musical: Lazarito Valdés. Pronunciaciones ascendentes en plática con un cerco de júbilo afligido. “Disco de ardor y de sublevación nocturna” (Zoé Valdés).

De Valdés a Valdés Artista: Marcelino Valdés Género: Bolero filin Disquera: Dream Factory ı Foto: Especial

11.- Sendas

Omar Sosa

Piano Solo

Otá Records

Sendas Omar Sosa Piano Solo Otá Records ı Foto: Especial

12 .- Virus

Formell y

Los Van Van

Songo

BIS Music

Virus Formell y Los Van Van Songo BIS Music ı Foto: Especial

13.- MALENA

Burke canta a Meme Solís

Malena

& Meme

Bolero

Del Sol Records

MALENA Burke canta a Meme Solís Malena & Meme Bolero Del Sol Records ı Foto: Especial

14 .- The Very

Best of

Sting &The Police Rock

A&M Records

The Very Best of Sting &The Police Rock A&M Records ı Foto: Especial

15.- Dame Flores Camila Guevara Pop fusión

Sony Music

Dame Flores Camila Guevara Pop fusión Sony Music ı Foto: Especial

16 .- A Tribute

to Benny Moré and Nat King Cole

Yainer Horta, Gonzalo Rubalcaba & Joey Calveiro. Bolero Jazz. Criteria Records

A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole Yainer Horta, Gonzalo Rubalcaba & Joey Calveiro. Bolero Jazz. Criteria Records ı Foto: Especial

17 .- Catalino. Canciones de Tite Curet Alonso

Humberto

Ramírez

Afrocaribeño Solar Records

Catalino. Canciones de Tite Curet Alonso Humberto Ramírez Afrocaribeño Solar Records ı Foto: Especial

18.- Bingo

Alain Pérez

Timba

Puntilla

Bingo Alain Pérez Timba Puntilla ı Foto: Especial

19.- The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico

Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra Latin Jazz

Zoho Music

The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra Latin Jazz Zoho Music ı Foto: Especial

20.- xUnder Story. Live At The Village Vanguard

Ben Wendel

Jazz

Edition Records