Lista completa de nominados a los Grammys 2026

Kendrick Lamar lidera con nueve candidaturas, seguido por Lady Gaga; los premios se entregarán este domingo en Los Ángeles

Grammy 2026
Grammy 2026 Foto: Redes Sociales/Edición La Razón
Martha Díaz

La ceremonia de los Premios Grammy 2026 se llevará a cabo este 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Aren en Los Ángeles. Esta 68° edición las nominaciones están lideradas por Kendrick Lamar, quien tiene 9 nominaciones, incluyendo Grabación y Canción del Año por ”luther", su colaboración con SZA, y Álbum del Año por GNX.

Al estadounidense le sigue Lady Gaga, quien recibió 7 nominaciones, entre las que destacan Grabación y Canción del Año por ”Abracadabra", y Álbum del Año por MAYHEM.

Jack Antonoff y Cirkut no se quedan atrás, pues tienen 7 nominaciones cada uno, siendo reconocidos por su trabajo en producción.

Mientras tanto, Bad Bunny, Gloria Estefan, Karol G, Andrés Cepeda, Feid y Natalia Lafourcade, entre otros, representan a la comunidad latinoamericana.

Lista completa de nominados a los Grammys 2026

Grabación del Año

  • “DtMF”, Bad Bunny
  • “Manchild”, Sabrina Carpenter
  • “Anxiety”, Doechii
  • “WILDFLOWER”, Billie Eilish
  • “Abracadabra,” Lady Gaga
  • “Luther,” Kendrick Lamar With SZA
  • “The Subway,” Chappell Roan
  • “APT.,” ROSÉ, Bruno Mars

Álbum del Año

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
  • SWAG, Justin Bieber
  • Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice
  • MAYHEM, Lady Gaga
  • GNX, Kendrick Lamar
  • MUTT, Leon Thomas
  • CHROMAKOPIA, Tyler, The Creator

Canción del Año

  • “Abracadabra”, Henry Walter, Lady Gaga & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
  • “Anxiety”, Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
  • “APT.”, Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Henry Walter, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park & Theron Thomas, compositores (ROSÉ, Bruno Mars)
  • “DtMF”, Benito Antonio Martínez Ocasio, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Marco Daniel Borrero, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Thomas Spry, compositores (Bad Bunny)
  • “Golden [de KPop Demon Hunters]”, EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
  • “luther”, Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Ink, Scott Bridgeway, Sam Dew, Kendrick Lamar, Mark Anthony Spears, Solána Rowe & Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar With SZA)
  • “Manchild”, Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
  • “WILDFLOWER”, Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)

Mejor Artista Nuevo

  • Olivia Dean
  • KATSEYE
  • The Marías
  • Addison Rae
  • sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young
Lola Young
Lola Young ı Foto: IG @lolayounggg

Productor del Año, No Clásico

Dan Auerbach

  • “Elegantly Wasted” (Hermanos Gutiérrez Featuring Leon Bridges)
  • Harsh & Exciting (Moonrisers)
  • “Holy Ghost Party” (Robert Finley)
  • “Love Is Cruel” (Miles Kane)
  • Medium Raw (Early James)
  • A Million Knives (The Velveteers)
  • No Rain, No Flowers (The Black Keys)
  • Our Time in the Sun (Jeremie Albino)

Cirkut

  • “Abracadabra” (Lady Gaga)
  • “AEOMG” (Coco Jones)
  • “APT.” (ROSÉ, Bruno Mars)
  • “Big Sleep” (The Weeknd Featuring Giorgio Moroder)
  • “Disease” (Lady Gaga)
  • “IT girl” (JADE)
  • “A Little More” (Ed Sheeran)
  • Mayhem (Lady Gaga)
  • “Red Terror” (The Weeknd)

Dijon

  • Baby (Dijon)
  • “DAISIES” (Justin Bieber)
  • “DEVOTION” (Justin Bieber & Dijon)
  • “THINGS YOU DO” (Justin Bieber)
  • “YUKON” (Justin Bieber)

Blake Mills

  • For Melancholy Brunettes (& sad women) (Japanese Breakfast)
  • Forever Is a Feeling (Lucy Dacus)
  • Glory (Perfume Genius)
  • That Wasn’t a Dream (Pino Palladino And Blake Mills)

Sounwave

  • GNX (Kendrick Lamar)

Compositor del Año, No Clásico

Amy Allen

  • “APT.” (ROSÉ, Bruno Mars)
  • “Bad as the Rest” (Jessie Murph)
  • “Hail Mary” (Shaboozey, Sierra Ferrell)
  • “Handlebars” (JENNIE Featuring Dua Lipa)
  • “Just Keep Watching” (Tate McRae)
  • “Lost in Translation” (Carín León & Kasey Musgraves)
  • “Manchild” (Sabrina Carpenter)
  • “Tears” (Sabrina Carpenter)
  • “WHY” (Jon Bellion Featuring Luke Combs)

Edgar Barrera

  • “Birthday Behavior” (BIA, Young Miko)
  • “Coleccionando Heridas” (KAROL G, Marco Antonio Solís)
  • “Ese Vato No Te Queda” (Carín León, Gabito Ballesteros)
  • “Me Jalo” (Fuerza Regida, Grupo Frontera)
  • “Me Retiro” (Santana, Grupo Frontera)
  • “Milagros” (KAROL G)
  • “Sigueme Besando Asi” (Manuel Turizo)
  • “Soltera” (Shakira)
  • “Una Noche Contigo” (Juanes)

Jessie Jo Dillon

  • “Bless Your Heart” (Megan Moroney)
  • “Bottomland” (HARDY)
  • “Dreams Don’t Die” (Jelly Roll)
  • “First Rodeo” (Kelsea Ballerini)
  • “Happen to Me” (Russell Dickerson)
  • “Hello S***ty Day” (Jake Worthington, Miranda Lambert)
  • “If You Were Mine” (Morgan Wallen)
  • “Patterns” (Kelsea Ballerini)
  • “To the Men That Love Women After Heartbreak” (Kelsea Ballerini)

Tobias Jesso Jr.

  • “Another Baby!” (Dijon)
  • “Baby!” (Dijon)
  • “Daisies” (Justin Bieber)
  • “From” (Bon Iver)
  • “Go Baby” (Justin Bieber)
  • “Golden Burning Sun” (Miley Cyrus)
  • “Man I Need” (Olivia Dean)
  • “Relationships” (HAIM)
  • “Walking Away” (Justin Bieber)

Laura Veltz

  • “About You” (BigXthaPlug Featuring Tucker Wetmore)
  • “Blue Strips” (Jessie Murph)
  • “Grand Bouquet” (Maren Morris)
  • “Leave Me Too” (Josh Ross)
  • “Parallel Universe” (Lauren Spencer Smith)
  • “Someone In This Room” (Jessie Murph Featuring Bailey Zimmerman)
  • “Touch Me Like A Gangster” (Jessie Murph)
  • “What Tomorrow’s For” (Blessing Offor)
  • “You’ll Be OK, Kid – From The Original Documentary Child Star” (Demi Lovato)

Música Latina, Global, Reggae & New Age, Ambiental o Cantada

Mejor Álbum Pop Latino

  • Cosa Nuestra, Rauw Alejandro
  • BOGOTÁ (DELUXE), Andrés Cepeda
  • Tropicoqueta, KAROL G
  • Cancionera, Natalia Lafourcade
  • ¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz
Natalia Lafourcade.
Natalia Lafourcade. ı Foto: Cortesía Sony Music

Mejor Álbum de Música Urbana

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
  • Mixteip, J Balvin
  • FERXXO VOL X: Sagrado, Feid
  • NAIKI, Nicki Nicole
  • EUB DELUXE, Trueno
  • SINFÓNICO (En Vivo), Yandel

Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa

  • Genes Rebeldes, Aterciopelados
  • ASTROPICAL, Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
  • PAPOTA, CA7RIEL & Paco Amoroso
  • ALGORHYTHM, Los Wizzards
  • Novela, Fito Paez

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejana)

  • MALA MÍA, Fuerza Regida, Grupo Frontera
  • Y Lo Que Viene, Grupo Frontera
  • Sin Rodeos, Paola Jara
  • Palabra De To’s (Seca), Carín León
  • Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo), Bobby Pulido

Mejor Álbum Latino Tropical

  • Fotografías, Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
  • Raíces, Gloria Estefan
  • Clásicos 1.0, Grupo Niche
  • Bingo, Alain Pérez
  • Debut y Segunda Tanda, Vol. 2, Gilberto Santa Rosa

Mejor Interpretación de Música Global

  • “EoO”, Bad Bunny
  • “Cantando en el Camino”, Ciro Hurtado
  • “JERUSALEMA”, Angélique Kidjo
  • “Inmigrante Y Qué?”, Yeisy Rojas
  • “Shrini’s Dream (Live)”, Shakti
  • “Daybreak”, Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar

Mejor Interpretación de Música Africana

  • “Love”, Burna Boy
  • “WithYou”, Davido Featuring Omah Lay
  • “Hope & Love”, Eddy Kenzo & Mehran Matin
  • “Gimme Dat”, Ayra Starr Featuring Wizkid
  • “PUSH 2 START”, Tyla

Mejor Álbum de Música Global

  • Sounds of Kumbha, Siddhant Bhatia
  • No Sign of Weakness, Burna Boy
  • Eclairer le monde – Light the World, Youssou N’Dour
  • Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live), Shakti
  • Chapter III: We Return to Light, Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
  • Caetano e Bethânia Ao Vivo, Caetano Veloso And Maria Bethânia

Mejor Álbum de Reggae

  • Treasure Self Love, Lila Iké
  • Heart & Soul, Vybz Kartel
  • BLXXD & FYAH, Keznamdi
  • From Within, Mortimer
  • No Place Like Home, Jesse Royal

Mejor Álbum de New Age, Ambiental o Cantada

  • Kuruvinda, Kirsten Agresta-Copely
  • According to the Moon, Cheryl B. Engelhardt, GEM, Dallas String Quartet
  • Into the Forest, Jahnavi Harrison
  • Nomadica, Carla Patullo Featuring The Scorchio Quartet & Tonality
  • The Colors in My Mind, Chris Redding
