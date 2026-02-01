La ceremonia de los Premios Grammy 2026 se llevará a cabo este 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Aren en Los Ángeles. Esta 68° edición las nominaciones están lideradas por Kendrick Lamar, quien tiene 9 nominaciones, incluyendo Grabación y Canción del Año por ”luther", su colaboración con SZA, y Álbum del Año por GNX.
Al estadounidense le sigue Lady Gaga, quien recibió 7 nominaciones, entre las que destacan Grabación y Canción del Año por ”Abracadabra", y Álbum del Año por MAYHEM.
Jack Antonoff y Cirkut no se quedan atrás, pues tienen 7 nominaciones cada uno, siendo reconocidos por su trabajo en producción.
Mientras tanto, Bad Bunny, Gloria Estefan, Karol G, Andrés Cepeda, Feid y Natalia Lafourcade, entre otros, representan a la comunidad latinoamericana.
Lista completa de nominados a los Grammys 2026
Grabación del Año
- “DtMF”, Bad Bunny
- “Manchild”, Sabrina Carpenter
- “Anxiety”, Doechii
- “WILDFLOWER”, Billie Eilish
- “Abracadabra,” Lady Gaga
- “Luther,” Kendrick Lamar With SZA
- “The Subway,” Chappell Roan
- “APT.,” ROSÉ, Bruno Mars
Álbum del Año
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
- SWAG, Justin Bieber
- Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice
- MAYHEM, Lady Gaga
- GNX, Kendrick Lamar
- MUTT, Leon Thomas
- CHROMAKOPIA, Tyler, The Creator
Canción del Año
- “Abracadabra”, Henry Walter, Lady Gaga & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
- “Anxiety”, Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
- “APT.”, Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Henry Walter, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park & Theron Thomas, compositores (ROSÉ, Bruno Mars)
- “DtMF”, Benito Antonio Martínez Ocasio, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Marco Daniel Borrero, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Thomas Spry, compositores (Bad Bunny)
- “Golden [de KPop Demon Hunters]”, EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
- “luther”, Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Ink, Scott Bridgeway, Sam Dew, Kendrick Lamar, Mark Anthony Spears, Solána Rowe & Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar With SZA)
- “Manchild”, Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
- “WILDFLOWER”, Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)
Mejor Artista Nuevo
- Olivia Dean
- KATSEYE
- The Marías
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Productor del Año, No Clásico
Dan Auerbach
- “Elegantly Wasted” (Hermanos Gutiérrez Featuring Leon Bridges)
- Harsh & Exciting (Moonrisers)
- “Holy Ghost Party” (Robert Finley)
- “Love Is Cruel” (Miles Kane)
- Medium Raw (Early James)
- A Million Knives (The Velveteers)
- No Rain, No Flowers (The Black Keys)
- Our Time in the Sun (Jeremie Albino)
Cirkut
- “Abracadabra” (Lady Gaga)
- “AEOMG” (Coco Jones)
- “APT.” (ROSÉ, Bruno Mars)
- “Big Sleep” (The Weeknd Featuring Giorgio Moroder)
- “Disease” (Lady Gaga)
- “IT girl” (JADE)
- “A Little More” (Ed Sheeran)
- Mayhem (Lady Gaga)
- “Red Terror” (The Weeknd)
Dijon
- Baby (Dijon)
- “DAISIES” (Justin Bieber)
- “DEVOTION” (Justin Bieber & Dijon)
- “THINGS YOU DO” (Justin Bieber)
- “YUKON” (Justin Bieber)
Blake Mills
- For Melancholy Brunettes (& sad women) (Japanese Breakfast)
- Forever Is a Feeling (Lucy Dacus)
- Glory (Perfume Genius)
- That Wasn’t a Dream (Pino Palladino And Blake Mills)
Sounwave
- GNX (Kendrick Lamar)
Compositor del Año, No Clásico
Amy Allen
- “APT.” (ROSÉ, Bruno Mars)
- “Bad as the Rest” (Jessie Murph)
- “Hail Mary” (Shaboozey, Sierra Ferrell)
- “Handlebars” (JENNIE Featuring Dua Lipa)
- “Just Keep Watching” (Tate McRae)
- “Lost in Translation” (Carín León & Kasey Musgraves)
- “Manchild” (Sabrina Carpenter)
- “Tears” (Sabrina Carpenter)
- “WHY” (Jon Bellion Featuring Luke Combs)
Edgar Barrera
- “Birthday Behavior” (BIA, Young Miko)
- “Coleccionando Heridas” (KAROL G, Marco Antonio Solís)
- “Ese Vato No Te Queda” (Carín León, Gabito Ballesteros)
- “Me Jalo” (Fuerza Regida, Grupo Frontera)
- “Me Retiro” (Santana, Grupo Frontera)
- “Milagros” (KAROL G)
- “Sigueme Besando Asi” (Manuel Turizo)
- “Soltera” (Shakira)
- “Una Noche Contigo” (Juanes)
Jessie Jo Dillon
- “Bless Your Heart” (Megan Moroney)
- “Bottomland” (HARDY)
- “Dreams Don’t Die” (Jelly Roll)
- “First Rodeo” (Kelsea Ballerini)
- “Happen to Me” (Russell Dickerson)
- “Hello S***ty Day” (Jake Worthington, Miranda Lambert)
- “If You Were Mine” (Morgan Wallen)
- “Patterns” (Kelsea Ballerini)
- “To the Men That Love Women After Heartbreak” (Kelsea Ballerini)
Tobias Jesso Jr.
- “Another Baby!” (Dijon)
- “Baby!” (Dijon)
- “Daisies” (Justin Bieber)
- “From” (Bon Iver)
- “Go Baby” (Justin Bieber)
- “Golden Burning Sun” (Miley Cyrus)
- “Man I Need” (Olivia Dean)
- “Relationships” (HAIM)
- “Walking Away” (Justin Bieber)
Laura Veltz
- “About You” (BigXthaPlug Featuring Tucker Wetmore)
- “Blue Strips” (Jessie Murph)
- “Grand Bouquet” (Maren Morris)
- “Leave Me Too” (Josh Ross)
- “Parallel Universe” (Lauren Spencer Smith)
- “Someone In This Room” (Jessie Murph Featuring Bailey Zimmerman)
- “Touch Me Like A Gangster” (Jessie Murph)
- “What Tomorrow’s For” (Blessing Offor)
- “You’ll Be OK, Kid – From The Original Documentary Child Star” (Demi Lovato)
Música Latina, Global, Reggae & New Age, Ambiental o Cantada
Mejor Álbum Pop Latino
- Cosa Nuestra, Rauw Alejandro
- BOGOTÁ (DELUXE), Andrés Cepeda
- Tropicoqueta, KAROL G
- Cancionera, Natalia Lafourcade
- ¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz
Mejor Álbum de Música Urbana
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
- Mixteip, J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado, Feid
- NAIKI, Nicki Nicole
- EUB DELUXE, Trueno
- SINFÓNICO (En Vivo), Yandel
Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa
- Genes Rebeldes, Aterciopelados
- ASTROPICAL, Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
- PAPOTA, CA7RIEL & Paco Amoroso
- ALGORHYTHM, Los Wizzards
- Novela, Fito Paez
Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejana)
- MALA MÍA, Fuerza Regida, Grupo Frontera
- Y Lo Que Viene, Grupo Frontera
- Sin Rodeos, Paola Jara
- Palabra De To’s (Seca), Carín León
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo), Bobby Pulido
Mejor Álbum Latino Tropical
- Fotografías, Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
- Raíces, Gloria Estefan
- Clásicos 1.0, Grupo Niche
- Bingo, Alain Pérez
- Debut y Segunda Tanda, Vol. 2, Gilberto Santa Rosa
Mejor Interpretación de Música Global
- “EoO”, Bad Bunny
- “Cantando en el Camino”, Ciro Hurtado
- “JERUSALEMA”, Angélique Kidjo
- “Inmigrante Y Qué?”, Yeisy Rojas
- “Shrini’s Dream (Live)”, Shakti
- “Daybreak”, Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
Mejor Interpretación de Música Africana
- “Love”, Burna Boy
- “WithYou”, Davido Featuring Omah Lay
- “Hope & Love”, Eddy Kenzo & Mehran Matin
- “Gimme Dat”, Ayra Starr Featuring Wizkid
- “PUSH 2 START”, Tyla
Mejor Álbum de Música Global
- Sounds of Kumbha, Siddhant Bhatia
- No Sign of Weakness, Burna Boy
- Eclairer le monde – Light the World, Youssou N’Dour
- Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live), Shakti
- Chapter III: We Return to Light, Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
- Caetano e Bethânia Ao Vivo, Caetano Veloso And Maria Bethânia
Mejor Álbum de Reggae
- Treasure Self Love, Lila Iké
- Heart & Soul, Vybz Kartel
- BLXXD & FYAH, Keznamdi
- From Within, Mortimer
- No Place Like Home, Jesse Royal
Mejor Álbum de New Age, Ambiental o Cantada
- Kuruvinda, Kirsten Agresta-Copely
- According to the Moon, Cheryl B. Engelhardt, GEM, Dallas String Quartet
- Into the Forest, Jahnavi Harrison
- Nomadica, Carla Patullo Featuring The Scorchio Quartet & Tonality
- The Colors in My Mind, Chris Redding