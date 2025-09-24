Rap, fuego y emoción: así fue el regreso de Kendrick Lamar

Con un escenario que parecía salido de una producción cinematográfica, Kendrick Lamar regresó a la Ciudad de México y volvió a conquistar a sus seguidores en el Estadio GNP Seguros. La noche de ayer marcó el inicio de la sección latinoamericana de su Grand National Tour, y el rapero de Compton no decepcionó: combinó su talento musical con un despliegue visual impresionante que mantuvo a los cerca de 60 mil asistentes al borde de sus asientos.

El concierto abrió con un repaso por su trayectoria musical y algunas canciones de su más reciente álbum GNX, logrando un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo nuevo. Aunque Kendrick es conocido por ser un hombre de pocas palabras sobre el escenario, su presencia y la puesta en escena fueron suficientes para crear un vínculo intenso con su público.

El Dato: El setlist está compuesto por cerca de 30 canciones, recorriendo distintos momentos de su trayectoria musical.Temas más recientes de su álbum GNX.

El escenario incluía una enorme pasarela que recorría durante todo el concierto, así como unas escaleras centrales que utilizó estratégicamente para sentarse y tomar aire mientras interpretaba “Reincarnated”. Los tubos de lanzallamas, ubicados en la parte frontal y superior del escenario, acompañaron varias de sus canciones, como “Sqabbleup”, “King Kunta” y la celebrada “Alright”, que generó una de las ovaciones más entusiastas de la noche.

“¡Esto es grande México!”, exclamó Kendrick, agradeciendo la entrega de su público. La conexión fue evidente en canciones como “Dodgerblue”, “Peekaboo” y “DNA”, donde el rapero incitó a los espectadores a cantar, bailar y dejarse llevar por la energía del show.

Durante su presentación, las pantallas del escenario proyectaron fragmentos de entrevistas con Kendrick, anticipando el siguiente tema, como ocurrió con “Like That” y “Money Trees”. El setlist fue un recorrido por distintas etapas de su carrera, mostrando su versatilidad y capacidad de mantener al público cautivo, pero el momento más explosivo llegó con “Not Like Us”, tema que surgió como una tiradera hacia Drake y que cerró la velada con la máxima euforia.

El ganador del Óscar, Daniel Kaluuya, anoche en en el concierto de Kendrick. Fotos›Especial

El Tip: En 2018, Kendrick Lamar se convirtió en el primer cantante de hip-hop en recibir el premio Pulitzer de música por su álbum DAMN.

Kendrick Lamar continuará su gira por Guadalajara y Monterrey, y visitará otros países de Latinoamérica, incluyendo Brasil, Colombia y Chile, llevando su espectáculo y su música a miles de seguidores más.

CAT7RIEL Y PACO AMOROSO, UN PREÁMBULO EXPLOSIVO. Antes de que Kendrick tomara el escenario, el dúo argentino Cat7riel y Paco Amoroso calentó motores para la noche. Conocidos por su originalidad y energía, los artistas regresaron a la Ciudad de México tras su exitosa presentación en el Palacio de los Deportes, y se encargaron de ganarse el corazón de quienes se perdieron aquel show o simplemente disfrutan de su música.

El escenario de los argentinos replicó la estética de su visita anterior, incluyendo inflables con los torsos de ambos cantantes que acompañaban a la banda en escena. Además, aprovecharon la pasarela para acercarse al público, alentándolo con saltos y cánticos.

“¡Gracias por recibirnos otra vez, wacho! ¡¿Están listos para Kendrick Lamar?!”, gritó Paco ante más de 60 mil espectadores. Cat7riel y Paco interpretaron temas de su gira Papota, como “Día del Amigo”, “#Tetas” e “Impostor”, y dedicaron “Día del Amigo” a quienes han encontrado un vínculo especial con alguien cercano.

El público se encendió especialmente con “La Que Puede Puede” y “El Único”, acompañadas de coreografías y bailes sobre la pasarela, demostrando que el dúo argentino mantiene una conexión profunda con México.