Natalia Lafourcade celebra la vida en el Auditorio Nacional

La cantante, la noche de ayer en el Coloso de Reforma.

Natalia Lafourcade regresó al Auditorio Nacional con un concierto que marcó el inicio de una nueva fase en su trayectoria, ahora acompañada por una orquesta que dio un aire renovado a su repertorio. Durante poco más de una hora con 40 minutos, presentó Cancionera tour, un recorrido sonoro en el que combinó clásicos de su carrera con piezas de raíz veracruzana y temas recientes.

La intérprete apareció en el escenario con un vestido blanco de estilo tradicional adornado con bordados rojos y zapatos del mismo tono. Visiblemente emocionada, compartió con el público el momento personal que atraviesa: “Buenas noches, México, qué bonito estar aquí. Muchas mariposas y libélulas, todo tipo de sensaciones en la barrigota que traigo. Estoy cocinando un pastel de amor”. Con esas palabras habló de su embarazo y lo celebró como parte de este capítulo profesional y personal.

El Dato: Cancionera tour incluye tres fechas en el Auditorio Nacional, el 9 y 11 de septiembre; además del 7 de octubre.

El arranque estuvo marcado por “Lágrimas cancioneras” y “Cancionera”, piezas que le dieron el tono a la noche. “Me gusta mucho que la canción es compañera, maestra, es amparo. La compuse en un momento roto para recordar que la vida se vive con libertad”, dijo al explicar el sentido de su obra más reciente.

El repertorio incluyó temas como “De todas las flores”, “Pajarito colibrí”, “María la curandera” y versiones orquestadas de los éxitos “Nunca es suficiente”, “Tú sí sabes quererme” y “Lo que construimos”. La parte más festiva llegó con “Mi tierra veracruzana” y “La bamba”, en las que el público coreó de pie.

Uno de los momentos más especiales fue la participación de David Aguilar, quien interpretó con Lafourcade “Como quisiera quererte” y “El Palomo y la negra”. Otro de los grandes invitados fue Adán Jodorowsky, quien aportó su estilo en “Luna creciente” y “El lugar correcto”. Ambos artistas se unieron a Natalia para cantar “Hasta la raíz” como cierre simbólico de la velada.

“Con Natalia nos une una amistad muy profunda y la música nos ha acompañado siempre. La quiero mucho y le agradezco haberme invitado a este Auditorio”, expresó Jodorowsky en el escenario.

Aguilar, por su parte, celebró la complicidad que lo une con la veracruzana, resaltando la importancia de compartir escenarios en los que la música es un punto de encuentro. La presencia de los invitados no sólo enriqueció el concierto, sino que también mostró la red de colaboraciones que Lafourcade ha construido a lo largo de los años.

La cantante destacó la importancia de sus raíces: “Todos llevamos un pajarito colibrí en el alma que nos va guiando; esta noche es para cantarle a mi propio guía interior”, dijo al presentar ese tema.

Cerró con “Cocos en dejando al público con la sensación de haber presenciado no sólo un recital, sino un punto de partida de esta faceta de su vida y carrera.