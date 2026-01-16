Bad Bunny sorprende al mundo con el mejor tráiler para el Super Bowl y promete poner a bailar a todo el mundo (VIDEO)

El cantante de reguetón puertorriqueño Bad Bunny presentó un nuevo trailer de lo que será su actuación en el Super Bowl LX de la NFL. El nuevo anuncio sorprendió al mundo, pues prometió que “el 8 de febrero, el mundo bailará”.

En el más reciente trailer de su actuación en el medio tiempo del SB, el Conejo Malo aparece con un teléfono y le sube el volumen a su canción “Baile Inolvidable”, una pieza de su más reciente trabajo discográfico “Debí tirar más fotos”, el cual ha sido un éxito en todo el orbe.

Bad Bunny for the Super Bowl. 🏈



"El 8 de febrero, el mundo bailará" pic.twitter.com/xuVwub0PEX — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) January 16, 2026

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, baila la pieza que está inspirada en la profunda y rica tradición de la “salsa puertorriqueña”. El reguetonero baila con diferentes personas, simbolizando y ejemplificando a lo que se refiere cuando dice que “el mundo bailará”.

