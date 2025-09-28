Ya es oficial: Bad Bunny será el encargado del Half Time Show del Super Bowl LX de la NFL

La National Football League acaba de hacer oficial la noticia que todos los aficionados de los emparrillados estaban esperando: Bad Bunny será el encargado del Half Time Show del Super Bowl LX, que es presentado por Apple Music.

La NFL aprovechó el medio tiempo del Sunday Night Football entre los Dallas Cowboys y Green Bay Packers para darle la noticia a todos los fanáticos del futbol americano y a los seguidores del reggaetonero puertorriqueño, que estarán atentos al show que realice el ‘Conejo Malo’ en el Levi’s Stadium.

Será la segunda ocasión en la que Bad Bunny salga a escena en el medio tiempo del Super Bowl, pues en la edición 54 del Súper Tazón apareció, junto a J Balvin, en el show de Jennifer López y Shakira, pero en esta ocasión él será el centro de atención.

¿Cuándo será el Super Bowl LX?

La temporada 2025 de la National Football League apenas lleva cuatro semanas, pero los aficionados esperan que su equipo logre llegar hasta el Super Bowl para ser los nuevos campeones de la liga, además de que este año todos los fans de Bad Bunny estarán atentos a lo que ocurra en el Half Time Show.

La NFL eligió la casa de los 49ers de San Francisco, el Levi’s Stadium, para llevar a cabo la edición número 60 del Súper Tazón; el partido más esperado de la campaña será el domingo 8 de febrero, para que todos los fanáticos de los emparrillados lo apunten en su calendario.

Algunos de los equipos favoritos a llegar al Super Bowl LX son, por parte de la Conferencia Americana, Buffalo Bills, Los Ángeles Chargers y Pittsburgh Steelers; del lado de la Conferencia Nacional, los mejores son Philadelphia Eagles, Detroit Lions y Tampa Bay Buccaneers.

Bad Bunny se une a la lista de artistas con doble aparición en el Half Time Show

Bad Bunny se unirá a una selecta lista de artistas que han aparecido en dos ocasiones en el Half Time Show del Super Bowl; muchos de ellos lo han hecho primero como artistas principales y después como invitados o al revés.

Dentro de este listado se encuentran Beyoncé, Bruno Mars, Gloria Estefan, Nelly, Stevie Wonder, Kendrick Lamar y Mary J. Blige. El más reciente fue Kendrick Lamar, quien apareció como estelar en el Super Bowl LIX y fue invitado para la edición 56 del Súper Tazón, cuando apareció junto a Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, Mary J. Blige y Anderson Paak.

Cabe recalcar que, mientras Bad Bunny esté en su gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’, se hará un espacio para asistir al show de medio tiempo del Super Bowl LX, pues el 13 de febrero tendrá su primera fecha en Buenos Aires, Argentina.

