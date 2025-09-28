NFL Semana 4: Resultados, resúmenes y lo mejor de todos los partidos

Josh Allen lanzó dos pases de touchdown y corrió para anotar en la victoria de los Bills ante los Saints en la NFL

La temporada 2025 de la NFL sigue con gran intensidad en la Semana 4, dejando resultados sorpresivos, jugadas espectaculares y actuaciones destacadas. Aquí te presentamos el resumen completo de todos los partidos, con los resultados finales y lo más importante de cada encuentro.

La cuarta semana de la NFL empezó con la victoria de los Seattle Seahawks por marcador de 23-20 a los Arizona Cardinals. El triunfo fue gracias a un gol de campo de Myers de 52 yardas, cuando el tiempo expiraba y Seattle resistió apenas una remontada de Kyler Murray y los Cardinals.

Todos los resultados de la Semana 4 de la NFL

Cardinals 20-23 Seahawks

Steelers 42-21 Vikings

Falcons 34-27 Commanders

Giants 21-18 Chargers

Texans 26-0 Titans

Buccaneers 24-31 Eagles

Patriots 42-13 Panthers

Bills 31-19 Saints

Lions 34-10 Browns

Josh Allen brilla y los Bills mejoran su récord en la NFL

Josh Allen lanzó dos pases de touchdown y corrió para anotar, y los Bills superaron un desordenado primer tiempo para mantenerse invictos, venciendo el domingo 31-19 a los Saints, que aún no han ganado.

TE RECOMENDAMOS: Regresa a la acción Lamine Yamal lleva al Barça al liderato de liga

James Cook tuvo 117 yardas por tierra y un touchdown en un juego que no se decidió hasta la mitad del último cuarto. Los Bills nunca estuvieron en desventaja, pero se aferraban a una ventaja de 21-19 cuando Allen conectó con un Dalton Kincaid completamente desmarcado para un touchdown de 28 yardas con 7:07 por jugar.

Allen se impuso en la jugada anterior al bajar la cabeza, romper dos tacleadas y arrastrar a tres defensores antes de finalmente caer para una ganancia de 27 yardas, convirtiendo un tercer y cinco. El mariscal de campo de los Bills terminó 16 de 22 para 209 yardas mientras lanzaba su primera intercepción de la temporada. Khalil Shakir anotó con una recepción de 43 yardas para culminar la primera serie ofensiva de Buffalo.

Los Bills, campeones defensores de la AFC Este por quinta vez consecutiva, tienen un récord de 4-0 por décima vez en la historia del equipo y la primera desde 2020. Buffalo también ganó su decimocuarto partido consecutivo de temporada regular en casa, a uno de igualar el récord de la franquicia que abarca las temporadas 1990-91.

Los Saints comenzaron una temporada 0-4 por novena vez en la historia del equipo y la primera desde 2012. Han perdido ocho seguidos desde el año pasado, su peor racha desde que perdieron 14 seguidos en 1980. Spencer Rattler terminó 18 de 27 para 126 yardas, incluyendo un touchdown de tres yardas a Chris Olave. Kendre Miller anotó en una carrera de 18 yardas y terminó con 65 yardas por tierra.

Eagles mantiene su invicto ante los Buccaneers

Los Eagles utilizaron un tush push falso, otro touchdown de equipos especiales y una parada defensiva tardía para mantenerse invictos. Jalen Hurts lanzó dos pases de touchdown, Sydney Brown devolvió un despeje bloqueado para anotar y los Eagles vencieron el domingo 31-25 a los Buccaneers para su vigésima victoria en 21 juegos.

La única derrota en ese período para los campeones reinantes del Super Bowl fue contra Washington en diciembre pasado en un juego que Hurts dejó con una conmoción en la primera mitad. El gol de campo de 65 yardas de Chase McLaughlin para Tampa Bay en la última jugada de la primera mitad fue el más largo en la historia de la NFL en un estadio al aire libre.

Jugando con un bíceps lesionado que lo limitó en la práctica esta semana, Baker Mayfield tuvo pases de TD de 77 yardas y 72 yardas, pero lanzó una intercepción en el primer intento desde la yarda 11 de los Eagles con su equipo abajo 31-23 a mitad del último periodo.

Los Bucs tuvieron otra oportunidad con el balón en la yarda 40 de los Eagles y poco menos de dos minutos restantes. Pero Mayfield fue capturado por Moro Ojomo y un pase en cuarta y nueve solo avanzó dos yardas. El pateador de despeje de los Eagles, Braden Mann, salió de los límites para un safety que terminó el juego.

aar