Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Broncos vs Bengals de la Semana 4 de la NFL

Los Bengals se meten a la casa de los Broncos en el Monday Night Football de la Semana 4 de la NFL

El estadio Empower Field at Mile High, casa de los Broncos, es el escenario del juego del Monday Night Football de la Semana 4 entre Denver y los Cincinnati Bengals, que buscan sobreponerse a la lesión que alejará a su mariscal de campo estelar, Joe Burrow, por todo lo que resta de la temporada de la NFL.

El lunes por la noche trae una doble cartelera, que cierra con un choque entre dos equipos que vienen de perder en su más reciente compromiso. Los Bengals vienen de una dura caída por 48-10 contra los Vikings, mientras que los Broncos perdieron de manera apretada 23-20 ante los Chargers.

¿Dónde ver Broncos vs Bengals del Monday Night Football de la Semana 4 NFL?

El duelo Denver Broncos vs Cincinnati Bengals, el Monday Night Football de la Semana 4 NFL, inicia este lunes 29 de septiembre a las 18:15 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de ESPN y Disney Plus.

Día: 29 de septiembre

Hora: 18:15 horas

Transmisión: ESPN y Disney Plus.

Bengals busca adaptarse a su nuevo quarterback

El coach Zac Taylor tendrá que pasar por un período prolongado sin el quarterback franquicia Joe Burrow por tercera vez en su mandato como entrenador de los Bengals de Cincinnati. Y deberá confiar en Jake Browning en los controles.

Browning ha estado con los Bengals desde 2021. Formó parte del equipo de práctica durante dos temporadas antes de convertirse en el suplente de Burrow en 2023. Logró un récord de 4-3 como titular en los últimos siete juegos de esa temporada después de que Burrow quedara fuera de juego por una lesión en la muñeca derecha.

Con Burrow esperado a perderse al menos tres meses debido a una lesión en el dedo gordo del pie izquierdo que requiere cirugía, Taylor dijo que no imagina un cambio dramático en los planes de juego habituales de los Bengals con Browning tomando el relevo.

Al duelo del lunes por la noche los Bengals llegan con récord de dos victorias y una derrota, mientras que los Broncos tienen dos descalabros y un triunfo, aunque la temporada es joven, los equipos no deben dejar escapar partidos ganados para mantener sus aspiraciones de postemporada vivas de cara al cierre de la campaña regular y el inicio de los playoffs.

aar