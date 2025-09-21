NFL Semana 3: resultados, resúmenes y lo mejor de todos los partidos

Aaron Rodgers en el juego done los Steelers vencieron a los Patriots

La temporada 2025 de la NFL sigue con gran intensidad en la Semana 3, dejando resultados sorpresivos, jugadas espectaculares y actuaciones destacadas. Aquí te presentamos el resumen completo de todos los partidos, con los resultados finales y lo más importante de cada encuentro.

La tercera semana de la NFL empezó con la victoria de los Bills ante los Dolphins. Con otra gran actuación de Josh Allen Buffalo ganó 31-21 y extendió la larga racha de dominio sobre Miami, su rival de la División Este de la Conferencia Americana.

Todos los resultados de la Semana 3 de la NFL

Bills 31-21 Dolphins

Vikings 48-10 Bengals

Jaguars 17-10 Texans

Titans 20-41 Colts

Commanders 41-24 Raiders

Eagles 33-26 Rams

Panthers 30-0 Falcons

Patriots 14-21 Steelers

Browns 13-10 Packers

Buccaneers 29-27Jets

Chargers vs Broncos

Seahawks vs Saints

Bears vs Dallas

49ers vs Cardinals

Giants vs Chiefs

Ravens vs Lions

Aaron Rodgers comanda a Steelers a una nueva victoria

Aaron Rodgers lanzó un pase de touchdown de 17 yardas a Calvin Austin III con 2:16 restantes, y los Steelers vencieron 21-14 a los Patriots. Rodgers lanzó para 139 yardas y dos touchdowns, Kenneth Gainwell corrió para un TD de una yarda y la defensa de los Steelers forzó cinco pérdidas de balón.

Así fue como Pittsburgh (2-1) ganó en Nueva Inglaterra por primera vez desde 2008. Los Steelers habían perdido cuatro veces desde entonces en Foxborough, incluyendo el juego de campeonato de la AFC en la temporada 2016.

Los Patriots (1-2) estaban avanzando con la oportunidad de empatar y tenían cuarta y uno en la yarda 28 de Pittsburgh, pero DeMario Douglas atrapó un pase de Drake Maye y fue detenido con una pérdida de uno yarda.

Fue el primer juego de cinco pérdidas de balón de Nueva Inglaterra desde que perdió 33-10 en casa ante Pittsburgh el 30 de noviembre de 2008, cuando Tom Brady estuvo fuera por la temporada debido a una lesión en la rodilla.

Maye terminó 28 de 37 para 268 yardas con dos touchdowns, una intercepción y un balón suelto. Rhamondre Stevenson perdió el balón dos veces y Antonio Gibson también perdió uno.

Jaguars sorprenden y vencen a los Texans

Trevor Lawrence encontró a Brian Thomas Jr. para una ganancia de 46 yardas, Travis Etienne anotó en la siguiente jugada y los Jaguars de Jacksonville se mantuvieron firmes para vencer el domingo 17-10 a los Texans de Houston.

Fue la primera victoria de Jacksonville sobre los Texans en casa desde 2017. Houston había ganado 12 de los 14 anteriores en la serie de la AFC Sur. Este partido se decidió en las dos últimas series ofensivas.

Los Jaguars (2-1) lograron una gran jugada de Lawrence a Thomas, una conexión que había estado mayormente ausente toda la temporada, y luego los Texans (0-3) dejaron que Etienne anotara desde diez yardas con 1:48 minutos restantes.

C.J. Stroud llevó a la ofensiva de Houston a una distancia de ataque en los últimos segundos, pero Josh Hines-Allen desvió su pase y Antonio Johnson interceptó el balón para sellar la victoria.

El balón suelto de Nico Collins pareció ser el punto de inflexión para los Texans. Tyson Campbell golpeó el balón y rebotó en las manos de Devin Lloyd para poner a Jacksonville en la dirección correcta después de un desempeño lento.

