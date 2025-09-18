Bills mantiene su invicto en arranque de la Semana 3 de la NFL al vencer a Miami en juego divisional

Jugadores de los Bills festejan un touchdown contra los Dolphins en la Semana 3 de la NFL.

Josh Allen dio tres pases de anotación y los Bills derrotaron 31-21 a los Dolphins en el partido con el que se puso en marcha la Semana 3 de la NFL, lo que mantuvo el arranque perfecto de Buffalo y alargó la mala racha de Miami, que todavía no conoce la victoria en la actual campaña.

El encuentro divisional de la NFL celebrado en el Highmark Stadium estuvo empatado hasta el segundo cuarto, que terminó con pizarra de 14-14, pero los locales inclinaron la balanza a su favor a partir del tercero.

Los Dolphins se pusieron en ventaja gracias al primer touchdown del corredor Ollie Gordon II en la NFL, pero los Bills reaccionaron muy rápido luego de que el tight end Dalton Kincaid hizo una acrobacia para hacer la atrapada e internarse en la endzone.

Josh Allen inclina el juego a favor de Bills

Buffalo revirtió el marcador en los primeros momentos del segundo cuarto luego de que Josh Allen le sirvió el ovoide a Jackson Hawes para el touchdown, pero Miami emparejó los cartones justo antes de que culminara la primera mitad luego de un pase de Tua Tagovailoa a Jaylen Waddle.

Los Bills recuperaron la ventaja en los albores del tercer cuarto del juego de la Semana 3 de la NFL cuando el running back James Cook penetró a la defensa de Miami para poner la pizarra 21-14.

Tua Tagovailoa dio su segundo pase de anotación de la noche y el wide receiver Tyrek Hill aprovechó el envío especial a la zona de anotación para anotar el touchdown y darle la igualada a los Dolphins

Khalin Shakir asegura victoria de Bills con espectacular touchdown

Khalil Shakir, wide receiver de los Bills, recibió un pase rápido de Josh Allen para irse corriendo por la banda y conseguir un espectacular touchdown para romper la paridad.

Un gol de campo de Matt Prater puso cifras definitivas para el triunfo de 31-21 de Buffalo, que sigue invicto y líder en el Este de la Conferencia Americana de la NFL, división en la que Miami es último.

