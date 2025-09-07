NFL Semana 1: resultados, resúmenes y lo mejor de todos los partidos

La temporada 2025 de la NFL arrancó con gran intensidad en la Semana 1, dejando resultados sorpresivos, jugadas espectaculares y actuaciones destacadas. Aquí te presentamos el resumen completo de todos los partidos, con los resultados finales y lo más importante de cada encuentro.
Desde el kickoff inaugural, que fue una victoria de 24-20 de los actuales campeones, los Eagles ante los Cowboys, hasta los partidos de la jornada dominical, la nueva campaña de la NFL empezó con muchas emociones y los equipos demostraron que vienen con todo en la lucha por llegar al Super Bowl.
Resultados de la Semana 1 de la NFL
- Eagles 24-20 Cowboys
- Chargers 27-21 Chiefs
- Colts 33-8 Dolphins
- Jets 32-34 Steelers
- Saints 13-20 Cardinals
- Commanders 21-6 Giants
- Browns 16-17 Bengals
- Patriots 12-20 Raiders
- Seahawks 13-17 49ers
- Falcons 20-23 Buccaneers
- Jaguars 26-10 Panthers
- Broncos 20-12 Titans
- Packers 27-13 Lions
- Rams 14-9 Texans
- Bills vs Ravens
- Bears vs Vikings
Aaron Rodgers lanza pase de touchdown en su debut con Steelers ante Jets
Aaron Rodgers se sintió como en casa con un pase de touchdown en su primera serie con los Steelers. Después de que Nueva York se fue arriba 3-0, Rodgers salió al campo por primera vez con los Steelers y los fanáticos de los Jets en las gradas del MetLife Stadium lo recibieron con una fuerte ronda de abucheos.
Rodgers debutó con Pittsburgh el domingo para comenzar su temporada 21 en la NFL, después de un período de dos años con los Jets que incluyó sueños de Super Bowl y resultados decepcionantes. En su primer snap fue capturado por su excompañero Quinnen Williams.
Pero luego Rodgers se puso a trabajar en una serie eficiente, combinando pases y carreras antes de rodar hacia su derecha y encontrar al tight end Ben Skowronek completamente desmarcado para un touchdown de 22 yardas que le dio a Pittsburgh una ventaja de 7-3 con 3:38 minutos restantes en el primer cuarto. Rodgers corrió hacia la zona de anotación con el resto de los jugadores de los Steelers para celebrar la anotación, su primera en negro y dorado.
Lawrence brilla en victoria de Jaguars a Panthers
Trevor Lawrence lanzó un pase de touchdown, Travis Etienne corrió para 143 yardas y los Jaguars de Jacksonville vencieron el domingo 26-10 a los Panthers de Carolina para dar a su nuevo régimen una victoria debut.
Brian Thomas Jr. también corrió para anotar para Jacksonville, que controló ambas líneas de scrimmage y mantuvo a Lawrence de pie toda la tarde. El juego se retrasó una hora y 16 minutos debido a rayos cercanos. Los Jaguars lideraban 10-3 cuando los jugadores y entrenadores se dirigieron a los vestuarios e hicieron gran parte de la puntuación después de que se reanudó.
La defensa renovada de Jacksonville contribuyó tanto como Lawrence y la ofensiva. Los recién llegados Jourdan Lewis y Eric Murray hicieron varias jugadas importantes, con la ruptura de pase de Lewis que llevó a una intercepción en la primera mitad para Foye Oluokun.
Con coordinadores ofensivos y defensivos debutantes, no se sabía cómo manejarían los Jaguars su primer juego de temporada. Fueron mucho mejores que los Panthers, que perdieron el balón dos veces en la primera mitad y lo perdieron en downs dos veces en la segunda.
