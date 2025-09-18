Bicampeón con el América regresa a las Águilas en un nuevo y protagónico rol

Un bicampeón de Liga MX con el América regresa al equipo un año después de su salida.

El exfutbolista Luis Fuentes, bicampeón de la Liga MX con el América, ha regresado a las Águilas un año después de su salida del equipo capitalino, pero lo hace para asumir un nuevo rol y cargo, pues fue anunciado como director deportivo del conjunto de la Liga MX Femenil.

Por medio de un comunicado, el América Femenil compartió que el exlateral fue elegido como director deportivo de la institución con el objetivo de fortalecer las estructuras en la escuadra que es la actual subcampeona en el balompié femenil nacional, y que es de nueva cuenta aspirante al título en el actual Apertura 2025.

Luis Fuentes se incorpora a la estructura de la Directiva de América Femenil. 🦅 pic.twitter.com/bqLqSejE3z — Club América Femenil (@AmericaFemenil) September 18, 2025

“La amplia experiencia, profesionalismo y compromiso que caracterizan la trayectoria de Luis Fuentes en el futbol profesional serán clave para coadyuvar al impulso del ambicioso proyecto del Club en el sentido de posicionar al América Femenil como un equipo altamente triunfador y competitivo en los ámbitos nacional e internacional”, se lee en el comunicado del América Femenil.

¿Cuáles fueron los títulos que ganó Luis Fuentes con el América?

El mexicano Luis Fuentes formó parte del plantel del América en los primeros dos títulos de Liga MX que el club consiguió bajo la dirección técnica del brasileño André Jardine.

El futbolista surgido de Pumas estuvo en las coronaciones de las Águilas en los Torneos Apertura 2023 y Clausura 2024, campañas en las que los de Coapa se impusieron en la final a Tigres y Cruz Azul, de manera respectiva.

Como jugador del América, Luis Fuentes también ganó el Campeón de Campeones del 2024, trofeo que los azulcremas consiguieron en automático tras consumar el bicampeonato de la Liga MX.

¿A quién sustituye Luis Fuentes en el América?

Luis Fuentes, quien estuvo en las filas del América del 2020 al 2024, reemplazará a Claudia Carrión en la dirección deportiva del América Femenil.

En el mismo comunicado, las Águilas señalaron que Claudia Carrión seguirá en la institución, pero ahora su puesto será el de directora corporativa.

“Estamos seguros que el trabajo en conjunto de ambos directivos nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos deportivos y corporativos”, concluye el comunicado del América Femenil.

EVG