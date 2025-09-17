Exárbitro revela que directiva del América lo vetó por pitarle penaltis en contra (VIDEO)

Un exárbitro confesó que el América se quejó de que estuviera en sus juegos tras marcar dos penaltis en su contra.

Los arbitrajes en los partidos del América suelen ser polémicos y un exárbitro reveló que la directiva de las Águilas lo vetó por pitarle penaltis en contra al equipo capitalino en partidos de Liguilla, lo que generó la molestia de los altos mandos en Coapa.

Roberto García Orozco, silbante del 2007 al 2019, fue quien reveló que los azulcremas le pidieron a la Comisión de Arbitraje que no lo designara en sus juegos por haber tomado decisiones en contra de ellos.

@piso15_ Club América no quería a este arbitro en sus partidos 😱 ⚽ En Reflexiones y Balones con Félix Fernández, el arbitro Roberto García Orozco se abrió a contar sus experiencias que muestran cómo en la Liga MX se jugaba otro partido lejos del balón. Pachuca Monterrey América ESTRENO: Disponible ahora en el canal Piso 15 en YT. 🔺 ReflexionesYBalones Reels Arbitraje VAR LigaMX FutbolMexicano AméricaFC PachucaFC RayadosdeMonterrey ♬ sonido original - Piso 15 - Piso 15

“Los directivos del América, molestos por esta situación, hablaban directamente a la Comisión y decían ‘Oye, ya no quiero que me arbitre Roberto’”, comentó Roberto García Orozco en una plática con el exportero Félix Fernández en el podcast Reflexiones y Balones de Piso 15.

¿Cuáles fueron los penaltis por los que el América vetó al exárbitro?

El primer penalti que Roberto García Orozco pitó en contra del América y que desató el enojo de la directiva de los Águilas fue el correspondiente a la vuelta de cuartos de final del Clausura 2015 contra el Pachuca en el Estadio Azteca.

Darío Cvitanich venció desde los 11 pasos a Moisés Muñoz para convertir el gol con el que los Tuzos empataron en ese momento el cotejo contra los azulcremas para asegurar su victoria en el marcador global y avanzar a semifinales.

El otro penalti que Roberto García Orozco marcó contra el América fue un año después en la semifinal de vuelta del Clausura 2016 contra Monterrey, en duelo que se llevó a cabo en el Estadio BBVA.

Edwin Cardona acertó su cobro y con ello le dio el boleto a la final a Rayados, que se impusieron 4-3 en el marcador global a la escuadra capitalina para clasificar a la final de aquel certamen.

¿Quién era presidente deportivo del América en ese momento?

Ricardo Peláez, actual analista de TUDN, era el presidente deportivo del América en el momento en el que Roberto García Orozco marcó aquellos dos penaltis en contra de las Águilas en Liguilla ante Pachuca y Monterrey.

El exgoleador ocupó la presidencia deportiva del equipo azulcrema desde finales del 2011 hasta abril del 2017, cuando presentó su renuncia al cargo.

Durante la etapa de Ricardo Peláez como presidente deportivo del América, el club conquistó cuatro títulos al conseguir dos trofeos de la Liga MX (Clausura 2013 y Apertura 2014) y un par de la Concachampions (2014-2015 y 1015-2016).

EVG