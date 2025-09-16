No suma ni 5 partidos y ya se volvió a romper; la terrible lesión que anunció el América sobre su gran estrella

El Club América informó que una de sus grandes estrellas está lesionada

El Club América recibió una terrible noticia, pues una de sus grandes estrellas está lesionada y tendrá que ausentarse de las canchas por tiempo indefinido. Por medio de un reporte médico, las Águilas revelaron que Henry Martín sufre de un esguince que lo tendrá alejado hasta que se recupere.

“El Club América informa que nuestro jugador Henry Martín, presenta un esguince de rodilla izquierda.El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, informa el cuadro azulcrema en sus redes sociales.

Esta es una dura noticia para el americanismo, ya que Henry Martín ha jugado, de acuerdo con la página oficial de la Liga MX, solo tres partidos de ocho que se han jugado en el Torneo Apertura 2025. La Bomba tiene solo una titularidad y 111 minutos en total.

𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. #SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/VKlAwcHVQa — Club América (@ClubAmerica) September 16, 2025

Henry Martín otra vez lesionado en el torneo

De acuerdo con reportes de medios de comunicación, Henry Martín sufrió una nueva lesión y no se trata de ninguna recaída. En un entrenamiento el ariete yucateco sintió molestias y de acuerdo a su padecimiento, el tiempo de recuperación podría ser de mínimo de dos semanas.

Desde el arranque del torneo Henry Martín ha estado lesionado, pero poco a poco se recuperó y estaba teniendo minutos de juego. En el Clásico Nacional ante Chivas el ariete yucateco entró de cambio en el segundo tiempo y disputó poco más de 20 minutos. La Bomba tomó el lugar de Rodrigo Aguirre.

Luego de perder ante el Club Deportivo Guadalajara en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, dejando ir el invicto en el Apertura 2025, el América se prepara para enfrentar sus siguientes duelos, que tendrán que ser sin su capitán y ‘9′.

Henry Martín en un partido con el América ı Foto: Instagram @henrymartinm

¿Qué sigue para el América en la Liga MX?

Henry Martín seguro se perderá un par de juegos de la Liga MX. El próximo cotejo de las Águilas es en al fecha 9 ante Rayados del Monterrey en el Estadio BBVA. Para medirse a La Pandilla el técnico André Jardine no contará con el goleador mexicano, aunque no estaba siendo titular.

En la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX el América, subcampeón del futbol mexicano, visita el Estadio Alfonso Lastras para enfrentarse al Atlético de San Luis.

