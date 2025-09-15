Exfigura del América revela cómo evitó una tragedia más grande en el Bar-Bar tras el disparo contra Cabañas

Aunque han pasado 15 años del atentado en contra de Salvador Cabañas en el Bar-Bar, siguen saliendo historias en torno a este trágico momento y uno de los últimos relatas lo dio el excompañero del delantero paraguayo, el mexicano Israel Jagger Martínez, quien contó cómo fue que se salvó de ir al bar ese mismo día.

En el podcast de TUDN de Más Deporte, el Jagger Martínez recordó cómo vivió aquel momento, cuando en el Bar-Bar José Jorge Balderas Garza, el “JJ”, quien formaba parte del cartel de los Beltrán Leyva, le disparó una noche de 2010, terminando con la carrera profesional en el futbol del Chava Cabañas.

“Andaba solo él, no me tocó. Yo iba a ir ese fin de semana al Bar-Bar, era algo que hacíamos cuando ganábamos, nos tocó en 2010 ir con Chava, recuerdo que ese fin de semana jugamos en Morelia, perdimos 1-0, yo encabronado porque no jugué, yo regresé de Morelia y yo sí estaba enojado, y yo dije ‘voy a salir’, me fui con un amigo de fiesta el sábado que llegamos y que perdimos”, empieza el relato del Jagger.

Martínez se entera del disparo a Cabañas por una llamada de su mamá

Martínez recuerda que después de salir el sábado en la noche, quedó con un amigo de ir al Bar-Bar el domingo, sin embargo, ese día fue a cenar con su familia, ese detalle lo salvó, ya que canceló su salida al antro de la Ciudad de México porque prefirió quedarse a pasar tiempo con su mamá.

“El domingo era día de Bar-Bar, le digo a mi amigo que mañana íbamos, al siguiente día, me la pasé con mi mamá, íbamos a cenar en familia, como a las 10:30, me marca y me dice ‘oye, vamos a ir o no?’ La verdad no terminábamos de cenar, me dio para abajo y dije que todavía estaba con mi mamá, ya estuvo, lo dejamos después”, comentó el exjugador.

El Jagger rememoró que después de la cena fue a su casa, pero su mamá lo despertó en la madrugada, pues ya se había conocido lo del disparo a Chava Cabañas.

“Me voy de la casa de mi mamá como a las 12 de la noche y me duermo, y como a las 6am me habla mi mamá, me levanto, dormido y me pregunta que dónde estaba, le dije ‘estoy dormido’, y dice ‘es que asaltaron a Chava y le dispararon’, pero cuando me levanto, todas las noticias y la TV, veo y digo lo que pasó”.

Para terminar, Israel Jagger Martínez recordó lo que pasó cuando los jugadores del América fueron al hospital para ver a su compañero.

“Ya nos presentamos todos en el hospital y toda la banda apoyando, ya recopilando los hechos y lo que pasó, habíamos visto a esta gente ahí, le gustaba el fut, y sí, era americanista”.

