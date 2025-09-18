Conoce a Laura Villars, la piloto suiza que quiere hacer historia al ser la primera presidenta de la FIA

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) podría vivir unas elecciones presidenciales históricas, pues por primera vez una mujer presentó su candidatura al máximo cargo de este organismo.

Laura Villars, piloto suiza, es quien está en busca de convertirse en la primera presidenta de la FIA, pero tendrá una difícil misión al competir ante el actual mandatario Mohammed Ben Sulayem, quien busca la reelección, y contra Tim Mayer, quien es excomisario de la FIA.

Laura Villars, que es la contendiente a la presidencia más joven, tiene un proyecto que busca tener una fórmula más democrática, sostenible e inclusiva, además de pensar en el futuro del automovilismo mundial.

¿Quién es la piloto suiza Laura Villars?

Laura Villars es una piloto nacida en Suiza el 29 de agosto de 1997; actualmente tiene 28 años y, además de estar frente al volante, es emprendedora. La atleta compite en la Ligier European Series, dentro de la categoría JS P4, con la escudería Virage.

Como ocurre con varios pilotos, Villars tiene un perfil discreto en redes sociales, aunque sí llega a compartir algunos momentos de su vida personal y laboral. Una de sus misiones que tiene como presidenta de la FIA es darles voz a las mujeres y jóvenes en el automovilismo.

Además, su plan de cara a ser la mandataria de la Federación Internacional del Automóvil es ayudar al crecimiento de Women in Motorsport y lanzar una Academia FIA de Jóvenes Líderes.

¿Cuándo serán las elecciones de la para definir al nuevo presidenta/e de la FIA?

La Federación Internacional del Automóvil está preparada para llevar a cabo sus elecciones presidenciales el próximo 12 de diciembre, que se llevarán a cabo durante la Asamblea General en Taskent, Uzbekistán.

En su presentación a la candidatura a la presidencia, Laura Villars reveló que el automovilismo mundial necesita diversidad e innovación para seguir inspirando a los aficionados del mundo.

“Mi ambición es una gobernanza más democrática, más transparente, más responsable, abierta a las mujeres y a las nuevas generaciones. Estoy convencida de que el automovilismo necesita diversidad e innovación para seguir inspirando en todo el mundo”, expresó la piloto suiza de 28 años.

Las propuestas de Laura Villar son las siguientes:

Darle poder a los clubes mediante consultas periódicas y un modelo de gobernanza participativa.

Reforzar la transparencia financiera e institucional para garantizar decisiones más responsables.

Tener el sello FIA Eco-Performance, un reconocimiento que tienen los proyectos líderes en sostenibilidad dentro del automovilismo.

Fortalecer los programas como Girls on Track.

Establecer una Academia de Jóvenes Líderes FIA, que busca preparar a las nuevas generaciones en gestión, movilidad y seguridad vial.

DCO