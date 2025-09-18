Elaine Haro desprecia a Aldo de Nigris y tras salir de La Casa de los Famosos declara su amor por una estrella del América

Elaine Haro se convirtió en la séptima eliminada de La Casa de los Famosos México, pero dentro del famoso reality show tuvo un shipeo con el influencer Aldo de Nigris; sin embargo, parece que en su salida del programa ya dejó atrás el amor por el regiomontano, pues mandó una indirecta a una estrella del América.

La cantante mexicana estuvo en una dinámica para las redes sociales de TUDN, donde le ‘declaró’ su amor a un delantero de las Águilas, aunque la abuela de Aldo de Nigris declaró abiertamente que ella quiere a Elaine Haro como la novia de su nieto, quien aún se encuentra dentro de La Casa de los Famosos México.

Este es el jugador del América al que Elaine Haro le ‘declara’ su amor

Elaine Haro estuvo en una dinámica para TUDN, donde la séptima eliminada de La Casa de los Famosos tenía que elegir a quién besaría, a quién batearía y con quién se casaría; la cantante tenía tres opciones, las cuales fueron Israel Reyes, Brian Rodríguez y Kevin Álvarez.

“Esto es con respeto. Israel me casó contigo; nunca he tenido una cita que cante. Con Brian, estás muy guapo, pero creo que te voy a tener que batear; es que si no, sería incoherente con Kevin, me beso a Kevin”, comentó Elaine Haro.

Además, Elaine Haro demostró su amor por el Club América dentro de La Casa de los Famosos, pues el día en el que los habitantes disfrutaron del Clásico de México, la cantante mexicana portó los colores de las Águilas durante el encuentro.

¿Cuándo juega el América en la Liga MX?

El mismo fin de semana en el que Elaine Haro salió de La Casa de los Famosos, el América sufrió su peor descalabro del Apertura 2025, pues cayeron derrotados ante el acérrimo rival, las Chivas, en la Jornada 8 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Para la siguiente fecha, las Águilas de André Jardine se medirán ante el mejor equipo del torneo y el que mejor se reforzó para esta campaña, pues trajeron a jugadores como Anthony Martial a sus filas y tienen a Sergio Ramos, Sergio Canales y Lucas Ocampos en el equipo.

El conjunto de Coapa se medirá ante los Rayados de Monterrey el próximo sábado 20 de septiembre en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México, un partido bastante complicado para los azulcremas por su derrota ante el Rebaño Sagrado en la fecha pasada.

DCO