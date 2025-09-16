Elaine Haro llora ¿por Ninel Conde? ‘Traté de no ser mala persona’ | VIDEO

Elaine Haro fue la séptima eliminada de La Casa de los Famosos México, un suceso que dividió comentarios entre quienes ven el reality show, al asegurar que la joven le daba alegría al programa, aunque también era criticada por supuestamente haber traicionado al cuarto Día.

En sus primeros días fuera de La Casa de los Famosos México 3, Elaine Haro se ha enterado de un par de cosas que ocurrieron fuera, sobre cómo percibieron su participación y lo que han dicho otros habitantes eliminados, incluyendo a Ninel Conde.

Ninel Conde retira su apoyo a Elaine Haro ı Foto: IG: @ninelconde y @elaineharomusic

Elaine Haro llora en transmisión en vivo, ¿por Ninel Conde?

Mientras conversaba con sus seguidores en redes sociales, la joven actriz de 22 años de edad se mostró vulnerable y rompió en llanto al hablar de los comentarios negativos que recibió por parte de personas fuera del programa.

Bastante incómoda, la joven dijo: “Ahorita mi mamá me dijo unas cosas de que hablaron de mi y dije ¿por? Intenté nunca hablar mal de nadie...“, comenzó antes de interrumpirse. La joven aclaró que hablaba sobre lo que dijeron personas afuera, refiriéndose indirectamente a Ninel Conde.

Elaine confesó que no quería hacer la transmisión en vivo por el momento de vulnerabilidad en el que se encuentra. Después, dijo: “Me quedo contenta con la gente que me quiso, la gente que me apoyó. De verdad, ustedes están haciendo este golpe de realidad mucho menos duro”, mencionó.

En otro video, la joven habló sobre su participación en el programa y los comentarios negativos que ha recibido: “Qué feo, porque podré ser muchas cosas, pero traté de no ser mala persona ahí adentro”, señaló.

En ese sentido, la joven mencionó las críticas que llegó a recibir por su cercanía con Aldo de Nigris y Aaron Mercury, por gente que no consideraba que su manera de relacionarse con ellos fuera la correcta.

“En algún momento se me etiquetó como fácil y buscona, cosas así, me parece bastante delicado. Pero ya en su momento lo hablaremos porque no tengo mucha información, les hablaré de cada detalle”, dijo.

@marea.azul1 Vayan a darle todo el amor que se merece a nuestra @Elaine Haro, está pasando su proceso, hermosa todo estará bien somos más los que te amamos 🥰🌸😭 ♬ sonido original - Marea Azul

Algunas reacciones por el momento fueron:

"Ella era un pececito entre tiburones, Mariana también hablaba bien feo a espaldas de ella“.

"Ya vio los edits de Mariana y Facundo, Elaine no merecía tanto mal comentario“.

"Ninel no habló mal de ella, solo dijo que ya no tenía su apoyo porque decidió cambiar de equipo“.

"No se si ella se refiera a Ninel, pero en su momento sí hablo de ella adentro y afuera, se molesto porque decía que Elaine eran convenenciera".

"Los participantes de día tanto dentro como afuera hablaron mal de ella“.

Elaine Haro también agradeció “a las personas que sí la pudieron ver como era” y que “no la juzgaron” durante su participación en La Casa de los Famosos México 3.