Ninel Conde retira su apoyo a Elaine Haro por cambiar de equipo en LCDLF | VIDEO

Ninel Conde dejó claro su sentir hacia Elaine Haro recientemente, al aclarar que le ha quitado su apoyo por la elección de la actriz de ‘darle la espalda a su cuarto Día’ mientras estaba en La Casa de los Famosos México 3.

De este modo, Ninel Conde dejó claro que no considera a Elaine Haro para los proyectos que había comentado anteriormente, incluyendo la producción de su primer álbum musical. Esto por la supuesta traición de la participante de 22 años de edad.

¿Por qué Ninel Conde ya no apoya a Elaine Haro?

En redes sociales, circula el video de una transmisión en vivo donde podemos ver al ‘Bombón’ mientras habla sobre a quien llegó a considerar como su hija en las tres semanas que formó parte del programa.

“Ella ya está en otro equipo, en Noche y realmente ya cantó sus amores y no están con los nuestros entonces así está la situación”, opinó la mujer con una voz pausada y sin mirar del todo a la cámara al momento de comenzar a hablar del tema.

Recordemos que fue solo hace unas semanas que la joven decidió cambiar sus alianzas al cuarto Noche, tras darse cuenta de que sentía una buena conexión con ellos y no estaba de acuerdo con los comentarios de Día, tras conocer una nueva perspectiva.

Al parecer, esta elección le pareció polémica a Ninel, quien lo habría considerado como un acto de deslealtad contra la alianza inicial, considerando que juntas estaban en cuarto Día.

Y es que anteriormente, Conde afirmó tener un vínculo especial con Haro, al asegurar que iba más allá de LCDLF. “Generamos un vínculo que es para toda la vida, no solo para este proyecto (…) Se lo merece, es una persona sensible y que abrió su corazón”, dijo en una entrevista.

Las nuevas declaraciones de Ninel Conde sobre Elaine Haro han desatado críticas en redes sociales. Si bien muchos coinciden en que la joven ‘jugó mal’ al querer quedar bien con el público y cambiar de cuarto a media competencia, otros indican que la actriz veterana nunca quiso a Elaine, al condicionar el mismo por una alianza de cuartos.

