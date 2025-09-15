La Casa de los Famosos México 3: ¿Quién gana el liderazgo de la semana este 15 de septiembre?

Arranca una semana más en La Casa de los Famosos México 3 y este lunes 15 de septiembre se define quién es el líder de la semana en el programa, que contará con varios beneficios importantes.

Ahora, son 5 los habitantes en cuarto Noche y 3 los que conforman el cuarto Día en La Casa de los Famosos México 3. Sin embargo, resulta muy importante para ambos equipos ganar el liderazgo de la semana si desean aligerar las tensiones que existen.

La semana comenzó fuerte cuando este domingo, Elaine Haro fue la eliminada de la semana, a pesar de que en redes sociales parecía tener mucho apoyo por parte del público en general.

Ahora, el cuarto Noche se siente más presionado por ganar, pues se acaba de ir una de sus aliadas, lo que siembra dudas sobre el apoyo del público y su participación en el programa.

Líder de LCDLF

Abelito se convirtió en el líder de la semana este lunes después de una prueba que consistía en suerte, donde todos los habitantes se colocaron debajo de una ducha y jalaron una palanca para descubrir si eran o no ganadores.

¿Cuáles son los beneficios del liderazgo?

Los beneficios que tiene el habitante que gana la prueba del líder son:

Cuarto del líder: El líder podrá dormir en la suite de líder, un espacio de lujo con alimentos, bebida y lugares para la diversión. En general, puede elegir un acompañante.

Inmunidad: El líder no podrá ser nominado.

Salvación: El líder podrá elegir al habitante que salva de la eliminación, sacándolo de la terna de nominados.

Lista de líderes de La Casa de los Famosos México

