La Casa de los Famosos México 3: Así fueron los posicionamientos este 14 de septiembre

Este domingo 14 de septiembre se llevó a cabo la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3, que contó con diversos posicionamientos por parte de los participantes del reality show. Hubo momentos emotivos y también llenos de tensión.

Los nominados de la semana en La Casa de los Famosos México son Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Aaron Mercury, Abelito, Elaine Haro y Shiky. Así fueron sus enfrentamientos con los participantes fuera de la placa.

Así fueron los posicionamientos de la semana

Guana se posicionó frente a Aaron

El actor comentó que el Aaron que conoce es divertido y adorable, pero no es el mismo que se posiciona. En ese sentido, asegura que “trata de imitar a alguien (Alexis) en su seriedad”, lo que le parece incongruente.

“Aprendo de cada uno”, aseguró él y mencionó que las personas “tienen muchos matices” y que es él siempre, pero en situaciones diferentes. “También soy esa persona que te puede decir las cosas de frente, sin miedo”.

Mar Contreras se posicionó frente a Shiky

La actriz considera que cuando se fue Facundo, también se fue una parte del comediante, por lo que considera que su personalidad está diluida. “Se necesita más que dos o tres trucos y suerte para llegar a la final”.

Por su parte, él mencionó que le gustaría haber hecho mancuerna juntos, como querían fuera del reality, al asegurar que ella quería atacar a Aldo. “Que la competitividad no quite lo buena persona que eres”, le pidió.

Dalilah Polanco se posicionó frente a Aldo de Nigris

Ella aseguró que en su último encuentro en el posicionamiento, Aldo “demeritó” el valor de sus declaraciones y destacó que “no le gustaría competir contra él jamás”.

“Te agradezco de todo corazón, se siente bonito que digan que eres un buen competidor”, mencionó y destacó su deseo de convertirse el líder. “Seguiré compitiendo por mi equipo y espero que la manada llegue a la final”, dijo.

Elaine Haro se posicionó frente a Shiky

La actriz comentó que su deseo es que “todos los integrantes de cuarto Noche regresen”. Además, mencionó que ha notado que él está molesto con actividades del cuarto, lo que hace el ambiente más tenso.

“Eres el colibrí de la casa”, aseguró él, quien le recordó que antes ella era de cuarto Día y no está de acuerdo con que ella lo critique a él o al resto de su antigua alianza.

Aaron Mercury se posicionó frente a Shiky

El influencer aseguró que a pesar de que aprecia al comediante, menciona que no imagina el programa sin alguno de los habitantes de Noche, por lo que no quiere que se descompleten sus seguidores.

“Eres un niñote gigante, un amor. No os dejeís llevar, todos tenemos un dark side (lado oscuro)”, mencionó y pidió una disculpa si llegó a ofender a alguien con su impaciencia.

Alexis Ayala se posicionó frente a Shiky

El influencer aseguró que “para que el eclipse suceda” se tienen que ir los habitantes de día, recordando que la luna esconde al sol. “La manada tiene que regresar completa para aullar”, mencionó.

Por su parte, Shiky mencionó que sabe que el actor está en un personaje durante los posicionamientos, por lo que no tiene un problema. Además, aseguró que si se va cuarto Día, no es “porque los eclipsen” los de Noche.

Abelito se posicionó frente a Shiky

El influencer comentó que consideraba que su única opción era sincerarse, aunque reprochó que lo esté nominando. “Los puntos ya cuentan y pesan”, mencionó.

Aldo de Nigris se posicionó frente a Shiky

El influencer mencionó que está jugando por cuartos y que ha notado que “pierde la paciencia muy rápido”, al mencionar que es una realidad que se ha notado en las últimas semanas, pues “mentalmente está perdiendo la paciencia muy rápido”.

Por su parte, él dijo que solo se han basado en la cena y ha admitido que quizás tiene que ver con que han pasado 50 días juntos, lo que implica que hay mayor confianza, generando roces. Le pidió que viaje mucho cuando salga.

Shiky se posicionó frente a Alexis Ayala

El comediante le pidió al actor que cuide de los suyos, así como a sus compañeros de Día. Por su parte, Alexis le quiso dar un beso para su corazón. “Todos somos La Casa de los Famosos México 3″, aseguró al mencionar que cuida de todos.