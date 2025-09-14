La Casa de los Famosos México 3: ¿Quién sale ELIMINADO hoy 14 de septiembre?

Este domingo 14 de septiembre se define al séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México 3, en una de las últimas semanas del reality show que una vez más ha conseguido mantener al público atento en cada una de sus emisiones.

Esta semana los nominados en La Casa de los Famosos México 3 son un total de seis habitantes. Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Aaron Mercury, Abelito, Elaine Haro y Shiky son quienes se enfrentan a los posicionamientos y uno de ellos quedará afuera del reality show después de siete semanas de programa.

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos México 3?

Puedes votar para La Casa de los Famosos México a través de su página de Internet que te dejamos AQUÍ. Recuerda que el horario específico para votar es media hora antes, durante y media hora después de la transmisión de las galas en tv abierta.

La gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 comienza a las 20:30 horas cada domingo en el Canal de las Estrellas. Después, de lunes a viernes puedes ver el programa por el canal 5 a partir de las 22:00 horas.

Sale Facundo de LCDLF y Guana es el líder de la semana

La séptima semana en el programa comenzó contundente con la salida de Facundo, algo que sorprendió a muchos que lo consideraban uno de los habitantes más fuertes de todos, a pesar de que recientemente su hija confesó que la primera semana utilizaron bots para ayudarlo a parecer tener más influencia de la que había en realidad.

La semana siguió sorprendiendo al público el pasado martes que Guana se convirtió en líder de la semana por segunda ocasión consecutiva, lo que le consiguió una semana más en la casa pese a la opinión del público. El mismo logró mantener la salvación a pesar de los esfuerzos de Aaron Mercury por robarla el viernes pasado y de este modo, Juana salvo a Dalilah Polanco, la de la terna.

Las polémicas de Dalilah Polanco

Dalilah es uno de los personajes más polémicos actualmente en el reality show, siendo apodada por muchos como Lady Nutella por ser captada escondiendo la crema de avellanas y otros alimentos del resto de los participantes, a pesar de que la comida les pertenece a todos.

Otro elemento que la hizo controversial fue admitir que formó parte de la secta NXVIIM, aunque su maquillista salió a defenderla al explicar que solo llegó a acudir a algunas sesiones y nunca estuvo integrada en el grupo de tráfico de personas.

Dalilah polanco y guana son una porquería de personas, que miserable debes de ser para esconder la comida y decir que no merecen comerla, cuando ella no participa en la prueba de presupuesto ah pero si se Jartaaaaaa como perra



lady NUTELLA Nació #LaCasaDeLosFamososMxً3 pic.twitter.com/KftsEfQaPr — Tu patrona (@supremo_lalo) September 11, 2025

Sumado a esto, la artista no ha dejado de tener conflictos con los participantes de la casa, incluyendo a Alexis Ayala, actor que ha dividido opiniones en redes sociales. Si bien algunos apoyan al Mister, hay quienes están de acuerdo con qué tiene actitudes negativas contra las participantes de la casa, tachándolo de misógino.

Pero no te han sido peleas y momentos de tensión en el programa, pues el pasado martes Aaron Mercury fue sorprendido por la producción al ser el protagonista del primer congelados de la casa, dónde pudo tener un emotivo encuentro con su mamá. A pesar de que no pudo hablar con ella, él publicó aplaudió el encuentro de ambos, recordando que la madre del influencer es soltera y toda su vida fue el único soporte de su hijo.

Las redes sociales también se han encendido por las relaciones que se han formado en la casa de los famosos. Si bien algunos desean ver a algo de Nigris con Elaine Haro, otros mencionan que la actriz sigue interesada en Aaron Mercury e incluso se sospecha que tuvieron un encuentro íntimo recientemente al ser captados durmiendo juntos.

Nos guste o no tienen mucha conexión y no es malo ! Elaine está nerviosa prácticamente se está despidiendo y Aaron la está ayudando a relajarse! No hay que enlodar nada #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/4PhZJ9ggLq — Dalu Ave Fenix 👩🏻‍🦰❤️ (@dalu_avefenix) September 14, 2025

