La habitante de La Casa de los Famosos México 3 Dalilah Polanco, sorprendió al público cuando, en una plática con Shiky, reveló que fue parte de la secta NXIVM. Tras las polémicas declaraciones de la actriz, en redes sociales ha surgido curiosidad por conocer detalles sobre dicho grupo, mismo que fue condenado por tráfico sexual, trabajo esclavo y crimen organizado.

Además, Keith Raniere, fundador de la secta, es conocido por marcar el vientre de sus esclavas sexuales con sus iniciales, “KR”.

Dalilah Polanco parte de la Secta NXIVM ???!!! Wtf con razón está re loca! Es mejor q salga #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/VF1GtaAw69 — JUANWATCH (@juanwatch1) September 11, 2025

¿Qué es la secta NXIVM en la que estuvo Dalilah Polanco?

La actriz originaria de Sinaloa, compartió en el reality que fue parte de la secta NXIVM. Además, Verónica Jaspeado, también fue cayó en las garras de esta red; incluso ha dado entrevistas narrando su experiencia.

Este grupo fue una organización estadounidense que fue fundada en julio de 1998 por Keith Raniere y Nancy Salzman. Presuntamente el propósito era ofrecer al público seminarios y cursos de desarrollo personal, autoayuda y marketing multinivel.

La secta NXIVM prometía al público otorgarles las claves del éxito empresarial. Además de ésto, Keith ofrecía sus servicios como guía espiritual y fundó otras organizaciones como Jness, Innovaciones A Capella y Fundamentos Éticos del Consorcio Mundial, entre otras.

Las empresas de Keith Raniere estaban ubicadas en Estados Unidos, Canadá, Guatemala y México.

¿Cómo llegó la secta NXIVM a México?

Después de completar un doctorado en la Universidad de Harvard, Emiliano Salinas Occelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, regresó a México para enfocarse en brindar asesoría a empresarios y banqueros reconocidos. Durante su estancia en dicha escuela, conoció a Keith Raniere, líder de la secta NXIVM.

En 2002, Emiliano Salinas Occelli fundó Executive Success Programs (ESP), una empresa de consultoría que operaba con la metodología de capacitación desarrollada por NXIVM. La compañía del mexicano ofrecía talleres que estaban enfocados en el desarrollo personal, liderazgo y superación individual en ciudades como Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Jalisco. Para 2017, ESP había capacitado a aproximadamente ocho mil personas en el país.

Además, Emiliano Salinas Occelli impulsó la creación de InLak’ech, una organización con fines pacifistas orientada a promover la recuperación de espacios públicos con el objetivo de fomentar la paz social en México. Sin embargo, el financiamiento de esta iniciativa también estuvo ligado a la filosofía de Raniere e integró sus ideas en la visión de transformación social que la organización promovía.

La caída de la secta NXIVM

El 26 de marzo de 2018, Keith Raniere fue detenido por la Policía Federal en una residencia de lujo ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco, e inmediatamente comenzó su proceso de extradición hacia Estados Unidos.

En el momento de su arresto, Raniere se encontraba acompañado por varias actrices de Hollywood, entre ellas Allison Mack, Nicki Clyne y Lauren Salzman.

En junio de 2019, un jurado federal estadounidense lo declaró culpable de varios delitos graves, como: tráfico sexual, conspiración para realizar trabajos forzados, crimen organizado, posesión de pornografía infantil, explotación de menores, extorsión, robo de identidad, conspiración criminal y lavado de dinero.