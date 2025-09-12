Dalilah Polanco admite que estuvo en la secta NXIVM, ¿fue víctima? | VIDEO

Dalilah Polanco se hizo tendencia en redes sociales tras dar a conocer que fue parte de la secta NXIVM. La habitante de La Casa de los Famosos México 3 habló brevemente al respecto en una conversación con Shiky.

Dalilah Polanco formó parte de una secta

El comentario de Dalilah Polanco ocurrió mientras los participantes de cuarto Noche celebraban con un lema, lo que para la actriz, era evidencia de que los otros habitantes de La Casa de los Famosos México 3 se encontrarían en una especie de secta, algo muy similar a lo que dijo Facundo hace poco.

Dalilah Polanco parte de la Secta NXIVM ???!!! Wtf con razón está re loca! Es mejor q salga #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/VF1GtaAw69 — JUANWATCH (@juanwatch1) September 11, 2025

Al escucharlos celebrar, ella le dice a Shiky “oye eso, rezando. Estuve en una secta así, NXIVM, ¿alguna vez has oído de eso?“, pregunta. Ante esto, Shiky le contesta que a la gente le gusta ese tipo de situaciones. “Lo sé, porque como han habido un chin** de sectas...” dice la comediante entre risas.

Si bien algunos han considerado que el comentario era una broma, otros comentan que no es así y han recordado los detalles sobre NXIVM, grupo que en 2019 fue condenado por tráfico sexual, trabajo esclavo y crimen organizado.

Aseguran que Dalilah Polanco fue víctima de la secta NXIVM

Después de las declaraciones las conductoras Joanna Vega Biestro y Marta Guzmán defendieron a su amiga, al asegurar que fue ‘víctima’ de dicha organización.

“Muchos famosos cayeron en algo aspiracional”, aseguró Joanna. “Ella misma lo ha dicho, vean el documental. No se dejen... la gente no es tonta. Era un rollo espiritual, como abrir la plasticidad del cerebro, abrir más, expandir para conocimiento, para ver una cosa desde diferentes perspectivas; te arreglaban la vida”, añadió Marta Guzmán.

¿Qué era la secta NXIVM a la que perteneció Dalilah Polanco?

La organización se originó en 1998 en Nueva York, Estados Unidos como un supuesto espacio de autoayuda organizado por Keith Raniere y Nancy Salzman.

Las denuncias contra el grupo, era que el mismo mantenía un círculo interno en el que mujeres eran marcadas en la pelvis con las iniciales de su fundador y obligadas a tener relaciones sexuales con él.

Fue en 2018 que arrestaron a Keith en México y lo extraditaron a Estados Unidos, aunque fue tres años después que lo sentenciaron a 120 años de prisión federal por tráfico sexual y otros cargos.

Se sabe que no todos fueron víctimas. Entre los colaboradores se encontraba Alisson Mack de Smallville, quien se declaró culpable de extorsión y conspiración.

Cabe mencionar que recientemente, la stylist de Dalilah Polanco llamada Andrea Camargo, compartió que la mujer no llegó a formar parte siquiera de NXIVM, pues solo llegó a asistir a algunas pláticas de la misma y no entró por lo costoso que era ingresar.

#EnExclusiva



Andrea Camargo, stylist y amiga cercana de @DalilahPolanco, desmiente vínculo de la actriz con la secta NXIVM.



Todo esto lo contó durante el Space que tuvimos la madrugada de este Viernes aquí en X . #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/lwindhvePG — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 12, 2025