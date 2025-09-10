Todos los votos

Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3 este 10 de septiembre

Entérate a detalle aquí de cada uno de los votos que emitieron los participantes del reality show

La Casa de los Famosos México 3
La Casa de los Famosos México 3 Foto: Especial
Por:
Mariana Garibay

Llegó el momento de las séptimas nominaciones en La Casa de los Famosos México, por lo que los habitantes eligieron una vez más a los habitantes que quieren nominar en el reality show para sacarlos del programa con el apoyo del público.

Una vez más, las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3 van a cambiar. En esta ocasión, se llevará a cabo con huevos que tendrán indicaciones, además que los votos se darán a tres integrantes por participante. El líder de la semana es Guana, por lo que no se podrá nominar.

Así nominaron en la semana 3 de La Casa de los Famosos México 3

Las nominaciones se llevaron a cabo este miércoles y así fue como cada uno de los habitantes emitió su voto:

Elaine Haro

  • 3 puntos a Shiky
  • 2 puntos a Dalilah Polanco
  • 1 punto a Abelito

Huevito: Tu nominación no tiene ninguna variante.

Guana

  • 3 puntos a Elaine Haro
  • 2 puntos a Aaron Mercury
  • 1 punto a Abelito

Huevito: Elegirás el huevito del próximo habitante que nomina.

Abelito

  • 3 puntos a Aldo de Nigris
  • 2 puntos a Alexis Ayala
  • 1 punto a Shiky

Huevito: Espera en el confesionario al siguiente habitante y podrás presenciar su nominación.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

