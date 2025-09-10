Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3 este 10 de septiembre

Llegó el momento de las séptimas nominaciones en La Casa de los Famosos México, por lo que los habitantes eligieron una vez más a los habitantes que quieren nominar en el reality show para sacarlos del programa con el apoyo del público.
Una vez más, las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3 van a cambiar. En esta ocasión, se llevará a cabo con huevos que tendrán indicaciones, además que los votos se darán a tres integrantes por participante. El líder de la semana es Guana, por lo que no se podrá nominar.
Así nominaron en la semana 3 de La Casa de los Famosos México 3
Las nominaciones se llevaron a cabo este miércoles y así fue como cada uno de los habitantes emitió su voto:
La Casa de los Famosos México 3: ¿Quiénes son los habitantes NOMINADOS este 10 de septiembre?
Elaine Haro
- 3 puntos a Shiky
- 2 puntos a Dalilah Polanco
- 1 punto a Abelito
Huevito: Tu nominación no tiene ninguna variante.
Guana
- 3 puntos a Elaine Haro
- 2 puntos a Aaron Mercury
- 1 punto a Abelito
Huevito: Elegirás el huevito del próximo habitante que nomina.
Abelito
- 3 puntos a Aldo de Nigris
- 2 puntos a Alexis Ayala
- 1 punto a Shiky
Huevito: Espera en el confesionario al siguiente habitante y podrás presenciar su nominación.
INFORMACIÓN EN DESARROLLO