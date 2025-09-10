Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3 este 10 de septiembre

Llegó el momento de las séptimas nominaciones en La Casa de los Famosos México, por lo que los habitantes eligieron una vez más a los habitantes que quieren nominar en el reality show para sacarlos del programa con el apoyo del público.

Una vez más, las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3 van a cambiar. En esta ocasión, se llevará a cabo con huevos que tendrán indicaciones, además que los votos se darán a tres integrantes por participante. El líder de la semana es Guana, por lo que no se podrá nominar.

Así nominaron en la semana 3 de La Casa de los Famosos México 3

Las nominaciones se llevaron a cabo este miércoles y así fue como cada uno de los habitantes emitió su voto:

Elaine Haro

3 puntos a Shiky

2 puntos a Dalilah Polanco

1 punto a Abelito

Huevito: Tu nominación no tiene ninguna variante.

Guana

3 puntos a Elaine Haro

2 puntos a Aaron Mercury

1 punto a Abelito

Huevito: Elegirás el huevito del próximo habitante que nomina.

Abelito

3 puntos a Aldo de Nigris

2 puntos a Alexis Ayala

1 punto a Shiky

Huevito: Espera en el confesionario al siguiente habitante y podrás presenciar su nominación.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO