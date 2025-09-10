La Casa de los Famosos México 3: ¿Quiénes son los habitantes NOMINADOS este 10 de septiembre?

Este miércoles 10 de septiembre son las séptimas nominaciones entre los participantes de La Casa de los Famosos México 3. Uno a uno, los participantes deberán entrar al confesionario y elegirán a cuáles compañeros quieren ver fuera del reality show.

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México 3?

La semana siete en La Casa de los Famosos México 3 estuvo marcada desde el inicio por las sorpresas, pues Facundo se convirtió en el sexto eliminado del programa el pasado domingo, lo que debilitó aún más la alianza de Día.

En ese sentido, ahora solo Guana, Dalilah Polanco y Shiky permanecen en la competencia en dicha mancuerna, mientras que el Team Noche se mantiene fuerte con seis participantes a su favor (Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Aaron Mercury, Abelito, Mar Contreras y Elaine Haro).

Sin embargo, las sorpresas comenzaron el lunes, cuando una moneda del destino provocó que se cerrara un cuarto, por lo que ahora cada uno de los participantes del programa duermen en la misma habitación, que ahora se llama Eclipse.

Las sorpresas siguieron cuando Guana logró obtener por segunda semana consecutiva el rol de líder de la casa, un beneficio que le da inmunidad y lo vuelve intocable en las nominaciones, lo que a su vez, aumenta las probabilidades de que sus dos compañeros de cuarto queden nominados.

El actor subió a Shiky con él al cuarto de líder, por lo que esos lugares vacíos permiten mayor comodidad entre los habitantes en el cuarto Eclipse, ya que el día anterior tuvieron que dormir con los colchones en el piso.

En la casa también se vivió un momento muy emotivo después del cine y de que mostraran el beso de telenovela entre Shiky y Guana. El momento que hizo llorar a muchos fue el breve reencuentro de Aaron Mercury con su mamá.

De este modo, se inauguró la sección de Congelados en La Casa de los Famosos México 3, donde los habitantes no se pueden mover y muchas veces, entran familiares, amigos o parejas para dedicar unas palabras a las estrellas.

El influencer tuvo la oportunidad de reencontrarse con su madre este martes y aunque no le pudo decir nada, ella sí le dio un tierno mensaje con el que mostró todo el apoyo y amor que le brinda a su hijo.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO