Shiki y El Guana se besan en LCDLFMx y lo más épico fue la reacción de Abelito | VIDEO

Shiki y Guana se besan y lo más épico fue la reacción de Abelito

Shiky y El Guana fueron los protagonistas de una historia de amor en La Casa de los Famosos México y tan fue así que hasta se besaron de manera romántica, pero Abelito estaba ahí presenciando el momento y su reacción al verlos besarse se viralizó inmediatamente.

Todo sucedió porque los nueve habitantes que quedan en el reality show hicieron una dinámica en la que estaban grabando una telenovela. La Jefa de la casa les dio una cámara para grabar sus escenas y así crear esta impactante historia.

La tarde de este 9 de septiembre los habitantes se reunieron en varias partes de la casa para grabar la telenovela. Abelito y El Guana andaban disfrazados con sombreros y brotas.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado y se convirtió en una historia de amor en la que Guana y Shiki fueron los protagonistas.

El beso de Guana y Shiky

La escena la titularon closet y se están besando en el armario de la casa, Guana toma por la cara a Shiky y le dice unas palabras y le planta un beso, luego abraza a shiky y ahí se acaba la escena.

La escena la estaba grabando Aldo de Nigris y la directora del filme era Dalilah Polanco y Abelito estaba solamente presenciando el momento.

El beso de Shiky y Guana con Abelito de espectador ı Foto: Especial

Cuando terminaron la escena aplaudieron los participantes de La Casa de los Famosos México, pero Abelito se robó el momento.

Así fue la reacción de Abelito al beso de Shiky y Guana

Abelito estaba detrás de cámaras y justo cuando vio el beso de sus compañeros su expresión de sorpresa y emoción al verlos besarse.

Abelito hasta gritó de la emoción y no pudo ocultar sus expresiones, las cuales fueron retomadas por los usuarios de Internet, pues aseguran que el influencer se robó el protagonismo y sus fotos y videos del momento se vitalizaron rápidamente.

“Fui Abelito con el beso de Guana y Shiky“, ”El beso de Guana y Shiky ha sido el mejor contenido de toda la casa, nadie se lo esperaba", “La cara de Abelito describe perfectamente la reacción del público al ver ese beso entre el Guana y Shiky", fueron algunos de los comentarios de los usuarios que vieron el video del momento.