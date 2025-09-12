La Casa de los Famosos México 3, ¿Quién es el SALVADO de este 12 de septiembre?

Una semana más, La Casa de los Famosos México 3 cuenta con una placa multitudinaria de nominados, con siete de los nueve participantes del programa, en riesgo de salir del reality show esta semana. Por ello, este viernes 12 de septiembre se lleva a cabo el robo por la salvación.

En esta ocasión, El Guana (líder de la semana) y Aaron Mercury son los habitantes de La Casa de los Famosos México 3 que se enfrentan entre si para conseguir el derecho de salvar a uno de los participantes en la séptima semana del programa.

Esto pasó en LCDLF

Las nominaciones de esta semana se llevaron a cabo de forma diferente. En primer lugar, cada participante votó por tres personas y tuvieron que abrir unos huevitos con indicaciones especiales, lo que llevó a que casi todos los participantes quedaran en la placa.

El pasado lunes, Facundo se volvió el sexto eliminado del programa. Ahora solo Guana, Dalilah Polanco y Shiky permanecen en la competencia en dicha mancuerna, mientras que el Team Noche se mantiene fuerte con seis participantes a su favor (Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Aaron Mercury, Abelito, Mar Contreras y Elaine Haro).

Guana se convirtió el pasado martes en el líder de la semana por segunda ocasión, lo que asegurado su permanencia en el programa durante una semana más. El actor subió a Shiky con él al cuarto de líder, por lo que esos lugares vacíos permiten mayor comodidad entre los habitantes en el cuarto Eclipse, donde ahora duermen todos los participantes juntos.

Se inauguró la sección de Congelados en La Casa de los Famosos México 3, donde los habitantes no se pueden mover y muchas veces, entran familiares, amigos o parejas para dedicar unas palabras a las estrellas.

En la casa se vivió un momento muy emotivo después del cine y de que mostraran el beso de telenovela entre Shiky y Guana. El momento que hizo llorar a muchos fue el breve reencuentro de Aaron Mercury con su mamá.

Nominados de la semana en La Casa de los Famosos México 3

Los nominados de La Casa de los Famosos México 3 en la séptima semana son:

Elaine Haro

Shiky

Aaron Mercury

Aldo de Nigris

Abelito

Alexis Ayala

Dalilah Polanco

INFORMACIÓN EN DESARROLLO