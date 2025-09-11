Así fue la pelea de Facundo con las conductoras de Cuéntamelo Ya! | VIDEO

Facundo, la sexta persona eliminada de La Casa de los Famosos México 3, ha dado entrevistas a diversos medios tras salir del reality. Uno de los programas que visitó fue Cuéntamelo Ya!, que está conducido por Carmen Muñoz, Cynthia Urías, Marie Claire Harp, Luciana Sismondi y Carlos Arenas, bajo la producción de Nino Canún.

El comediante y las comunicadoras vivieron un momento de tensión que se volvió viral, pues incluso Carmen terminó llorando.

Así fue la pelea de Facundo con las conductoras de Cuéntamelo Ya!

Durante la transmisión del miércoles de Cuéntamelo Ya!, las presentadoras le preguntaron a Facundo, quien era el invitado del día, sobre un video viral en el que aparece dañando moscas, lo que derivó en una fuerte discusión. El cuestionamiento se hizo a propósito de la declaración del comediante sobre Aarón Mercury, cuando a inicios de agosto dijo que detestaba al influencer por matar arañas.

Facundo les reprochó a las conductoras que en la entrevista lo habían puesto en ridículo y las acusó de fomentar el hate y la controversia al presentar contenidos sensacionalistas o fuera de contexto.

En una pausa comercial, el conductor les reclamó: “Ustedes son las que alimentan el hate, son la semilla del hate que hay allá afuera del que luego se quejan”.

Ante la reacción de Facundo, Cynthia Urías trató de defender a su equipo diciendo “no somos nosotros”, pero él insistió que sacaban de contexto de forma “c*lera” cosas que no lo eran.

Marie Claire Harp no se pudo contener y le dijo que en televisión es necesario seguir cierto guion o línea editorial, y que el material viral del video de la mosca se presentó como parte de una agenda que ellas no decidieron.

“Ah, qué ch*ngón es venir a una entrevista a que te hagan cul*rad*s, qué poca m*dre. Lo que me sorprende es que son ustedes, porque si llegas a una entrevista con desconocidos a que te hagan mierd*, pues lo entiendes, pero cuando vas con amigas a que te hagan mierd*... me hubieran dicho para traer mi chaleco antibalas”, continuó el reclamo de Facundo, pese a los intentos del productor de Cuéntamelo Ya! por calmar los ánimos.

Cuando Carmen Muñoz se veía al borde de las lágrimas, el conductor reveló que toda la pelea formaba parte de una broma. Facundo que fue idea de la persona encargada de las redes sociales del programa para crear contenido viral.

Ante las risas del comediante, Marie Claire Harp expresó su molestia y Carmen explicó que lloraba porque apreciaba a Facundo y no quería que él pensara que las conductoras tenían algo en contra suya.